1 milyar 'sanal kimlik' çalındı

"New York Times" gazetesinde yer alan habere göre, çalınan 1 milyar 200 milyon sanal kimlik verisinden 500 milyon kadarını e-posta hesapları oluşturuyor.

"Hold Security" güvenlik şirketinin araştırmalarına dayandırılan haberde, Rus bilgisayar korsanlarının 420 bin dolayında internet sitesine girişi sağlayan kullanıcı ad ve şifreleri çaldığına dikkat çekildi. Listede dünyaca tanınmış sitelerin de bulunduğunu belirten uzmanlar isim vermekten kaçındı.

"New York Times", kendilerine "Hold Security" güvenlik şirketince sağlanan bilgilerin bağımsız bir uzman tarafından kontrol edilerek doğrulandığını bildirdi.

Bilişim uzmanları kullanıcı ad ve şifrelerinde birçok kişinin aynı kombinasyonu kullandığına dikkat çekiyor. Böylece herhangi bir sanal kimliğe ait kişisel bilgileri ele geçiren bilgisayar korsanlarının kişinin üyesi olduğu diğer platformları da ele geçirmesi kolaylaşıyor.