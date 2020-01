1 milyar dolarlık Theme Park 'efsane' olacak

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da Türkiye\'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı The Land Of Legends\'in hızlı trenler ve eğlence merkezinden oluşan etabı, 2018 yılının Mayıs ayında açılacak. Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, eğlence merkezinin İstanbul\'dan çok özel tarihi izlenimler taşıyacağını belirterek, “İddiamız dünyada aranan, özel, efsane bir park olmak\" dedi.

Antalya\'nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Belek\'te toplamda 1 milyar dolarlık yatırımla Türkiye\'nin en büyük yaşam ve eğlence parkı olarak planlanan The Land Of Legends Theme Park\'ın yarısına yakını tamamlandı. Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince, içinde Türkiye\'nin çocuklara özel tasarlanmış ilk otelinin de bulunduğu The Land Of Legends\'in devam eden diğer etaplarındaki yatırımları ve hedeflerini anlattı.

10 YIL BOYUNCA BÜYÜTÜLECEK PROJE

Antalya\'nın deniz, kum, güneş ve tarih potansiyelinin yanında farklı şeylere de ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Tamince, “Hep dile getirdiğimiz, \'Sezonu nasıl uzatırız, farklı konseptler nasıl ortaya çıkarırız?\' diye yıllardır hayalini kurduğumuz çok önemli bir tema parkı Antalya\'da gerçekleştirmek istiyorduk. Nasip oldu, 2017\'de ciddi bir bölümünü açtık. Çok da güzel neticeler aldık. Önümüzdeki 6-7 yıl boyunca, hatta 10 yıl boyunca sürekli büyüteceğimiz bir proje. Aslında bu projenin sonu yok. Sürekli yenilememiz, eklemeler yapmamız gereken bir yapı, yaşayan bir organizma. Şu an önemli bölümünü tamamladık. 2018, 2019, 2020\'de daha ciddi potansiyele ulaştıracağız\" dedi.

İSTANBUL KONSEPTLİ EĞLENCE MERKEZİ

Tamince, parkın tamamlanan suyla alakalı kısımlarının haricinde 2018 yılının Mayıs ayından itibaren daha fazla kuru alanları, 365 gün kullanılabilecek hızlı trenler ve adrenalini çok yüksek aletler ile önemli bir park daha ekleyeceklerini açıkladı. Bu alanların 09.00-24.00 saatleri arasında açık olacağını kaydeden Tamince, “Bazı aletler, dünyada ilk defa bu parkta kurulmuş olacak. İnşaat, ciddi anlamda devam ediyor. Örneğin, \'skyfly\' diyorlar, uçuş tecrübesi yaşanan oyuncaklar, çok hızlı tren ve neredeyse 1.5 km uzunluğu olan trenlerimiz var. Bunları tarihi konseptlerle bir araya getiriyoruz. İstanbul\'dan çok özel, tarihi izlenimleri buraya taşıyoruz. Konseptimizde biraz da tarihimize götürdük. İnşallah 2018 Mayıs\'ta yeni etabın kapılarını ziyaretçilerimize açmış olacağız\" diye konuştu.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Theme Park\'ın tamamı 1 milyar dolarlık veya biraz üstünde bir yatırım olacağını dile getiren Tamince, şu anda bu yatırımın yarısına yaklaşıldığını söyledi. Bu yıl 550 bin ziyaretçi ağırladıklarını belirten Tamince, “Bu parka, 2018\'de 1 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Bu parkın parasız giriş yapılabilen çok önemli üniteleri var. Bir de bilet satın alınarak, giriş yapılan bölümleri var. O bölüme biz, 2018\'de 1 milyon ziyaretçi hedefliyoruz\" dedi.

2020 HEDEFİ, 3 MİLYON ZİYARETÇİ

Asıl hedeflerinin ise 2020 yılında 3 milyon ziyaretçi olduğunu açıklayan Tamince, “3 milyon ziyaretçiyi alabildiğimizde Türk turizmine çok büyük katkı sağlamış olacağız. Şu anki yaptıklarımız da bölge için çok önemli; ama amacımız, 3-4 milyar insanın yaşadığı coğrafyada çok önemli bir eğlence merkezi haline gelmek. Bunu da 2017\'de aldığımız neticeler, 2018\'e ilişkin sinyaller ve yaptığımız yatırımla rahat gerçekleştirebileceğimizi düşünüyoruz\" diye konuştu.

\'EFSANE\' OLACAK

Türkçesi \'efsane\' olan \'legends\'i hem Türkiye\'de hem dünyada efsane haline getirmek istediklerini belirten Fettah Tamince, şunları söyledi:

“Burada çalışan, buraya gelen herkesin kendini efsane içinde hissetmesini istiyoruz. Ciddi bir iddiamız var, ilk günden itibaren dedik ki \'Yeni jenerasyon tema park, teknolojiyle çok iç içe, sosyal medyayla çok iç içe\'. Aslında geleceği ciddi anlamda planlıyoruz. Dolayısıyla kendimizi çok özel hissediyoruz. Tabi ki rekabet dünyası; ama iddiamız dünyada aranan, özel, efsane bir park olmak. Legends\'i önce Antalya\'da ciddi bir marka haline getirmek istiyoruz.\"

YATIRIM VE ORTAKLIK TEKLİFLERİ GELMEYE BAŞLADI

The Land Of Legends\'i şu an dünyanın başka yerlerinde yapmak isteyen yatırımcılar olduğunu ve ortaklık teklifleri geldiğini anlatan Tamince, “Etüt ettiklerimiz de var; ama ilk önce burayı dört başı mamur hale getirelim, inşallah ondan sonra büyümek kolay. Biz, bunu Rixos\'ta çok rahat yaşadık. Dünyada büyümeyle ilgili çok ciddi sıkıntımız yok. Dolayısıyla The Land of Legends efsane parkı önce Antalya\'da hak ettiği yere taşıyalım. Çünkü çok önemli ve olumlu geri dönüşler alıyoruz. Gelen misafirimizin ne kadar memnun olduğunu çok net hissediyoruz. Misafirimizin talebine göre de işimizi büyütüyor, farklılaştırıyoruz\" dedi.

MİNİ ŞEHİRDE RENKLİ YILBAŞI

Oteli, alışveriş alanları, temalı parkları ve eğlence organizasyonlarıyla yeni yıl hazırlıkları da tamamlanan The Land Of Legends\'in yılbaşına hazır olduğuna da dikkat çeken Fettah Tamince, “Biliyorsunuz ben yılbaşı hazırlıkları, bayramlarla ilgili sürekli talebi olan, sürekli bu konuda konuşan biriyim. Çünkü Antalya, bir turizm kenti. Antalya\'ya insanlar bayrama, yılbaşına geliyor, eğlenmeye geliyor. Bunu da gelenlere sürekli hissettirmeliyiz. Dolayısıyla bu park, bir mini şehir. Biz, bu şehri en iyi şekilde süslemeye, yılbaşına hazırlamaya çalışıyoruz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI