1 milyar dolarlık ikramiye tek kişiye isabet etti!

ABD tarihinin en büyük üçüncü piyango ikramiyesi Michigan’da bir bilete çıktı. Adı açıklanmayan kişinin biletine bir milyar dolarlık büyük ikramiye isabet etti. Kazanan sayılar ise 4-26-42-50-60 ve Mega Ball 24 olarak açıklandı.

Mega Million biletleri ABD'nin 44 eyaletinde ve District of Columbia ile Virgin Adaları'nda satılıyor. Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 302 milyonda bir olan çekilişte tek bilet 2 dolara satılıyor.

NTV'nin haberine göre; ikramiye kazanan kişi ödülünü tek seferde nakit olarak alırsa, bir kısımını vergi olarak ödemek zorunda kalıyor. Eğer Michiganlı talihli ödülünü bu şekilde almayı tercih ederse, milyar dolarlık büyük ikramiyeden geriye 739,6 milyon dolar kalacak.

ABD tarihinin en büyük üçüncü ikramiyesi

Diğer taraftan kurumun sözcüsü Carole Bober Gentry, bunun Mega Millions tarihindeki en büyük ikinci ikramiye ve ABD piyango tarihinin üçüncü en büyük ikramiyesi olduğunu ifade edildi.



23 Ekim 2018'de Güney Carolina'da bir kişi tarafından kazanılan 1, 537 milyar dolar, hâlSâ tek bir biletle verilen dünyanın en büyük loto unvanını koruyor.

2002 yılından bu yana yapılan Mega Millions çekilişinin kuralları, zaman içinde kazanmayı zorlaştıracak şekilde değiştirildi. Bu da dağıtılan ödülün birikerek rekor miktarlara ulaşmasını sağlıyor.