"1 milyar 134 milyon borcu" bulunan AKP'li belediyeden, 16 milyon 547 bin liralık bitki ve peyzaj malzemeleri ihalesi

İstanbul’daki AKP’li Başakşehir Belediyesi’nin bitki ve peyzaj malzemeleri almak için, 16 milyon 547 bin liralık ihale düzenlediği belirtildi. CHP Meclis üyesi Beyzade Kayabaşı, belediyenin güncel toplam borcunun 1 milyar 134 milyon olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'nın yayınladığı genelge ile kamuda tasarruf tedbirlerinin konuşulmaya başladığı bugünlerde Başakşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 4 Haziran günü bitki ve peyzaj malzemeleri almak için ihaleye çıktı.

İhalenin yaklaşık maliyet 19 milyon 486 bin TL olarak belirlendi. İhaleye 2 teklif sunuldu, 16 milyon 547 bin liralık teklifin sahibi Durusu Fidancılık ihaleyi kazandı.

Şirket ile belediye arasında 21 Haziran'da 6 aylık sözleşme imzalandı.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli’nin haberine göre, Başakşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li Üyesi Beyzade Kayabaşı, belediyenin borç batağı içindeyken 16.5 milyon liralık bitki ihalesi düzenlemesine tepki gösterdi.

Geçtiğimiz mart ayında 127 milyon lira borçlanmak üzere belediye başkanına AKP'lilerin oyları ile yetki verildiğini anımsatan Kayabaşı, uzun vadeli 354 milyon, kısa vadeli 780 milyon TL olmak üzere belediyenin güncel borcunun toplam 1 milyar 134 milyon olduğunu vurguladı.