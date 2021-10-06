1 megavatsaati 160 euroya kadar çıkan doğalgazın fiyatı yüzde 32.5 azaldı

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli doğal gaz kontratlarında, 1 megavatsaati 160 euroya kadar çıkarak rekor kıran doğal gazın fiyatı dünkü seviyelerin de altına inerek 108 euroya düştü.

Covid-19 salgınına yönelik kısıtların gevşemesi, ekonomik toparlanmanın devam etmesi, havaların soğuması ve doğal gaz tüketiminin artması karşısında arzın yetersiz kalması doğal gaz fiyatlarının yükselmesine yol açıyor.

Ekim başında 96 euro seviyesinde bulunan doğal gaz fiyatları, Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratlarda, 1 megavatsaati 160 euroya kadar çıkarak rekor kırmıştı.

Söz konusu ticaret noktasında doğal gazın fiyatı saat 15.25 itibarıyla rekor seviyesinden yüzde 32,5 azalarak 108 euroya geriledi. (AA)