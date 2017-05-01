1 Mayıs'ta yasaklanan Taksim Meydanı'ndan canlı yayın

Taksim Meydanı, bu 1 Mayıs'ta da kutlamalar için yasaklandı. İstanbul genelinde 30 bin polis görevlendirilirken, meydana girişe izin verilmiyor. Binlerce polisin konuşlandığı Taksim'de İstiklal Caddesi'ne de geçiş yapılamıyor.

Taksim Meydanı'nın kutlamalara yasaklanmasıyla birlikte günler öncesinden meydana getirilen bariyerler sabaha karşı belirlenen noktalara konuldu. TOMA'lar ve polis ekipleri ise meydandaki çeşitli noktalara konuşlandırıldı.

Güvenlik önlemleri kapsamında Taksim'e çıkan yollar saat 05.00'ten itibaren kademeli olarak trafiğe kapatılmaya başlandı. Araçlar ise daha önceden belirlenen diğer güzergahlara yönlendirildi.

İşte Taksim Meydanı'ndan canlı yayın: