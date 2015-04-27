Sanatçılardan 1 Mayıs çağrısı

Oyuncular Sendikası, Sinema Emekçileri Sendikası SİNE-SEN ve Sinema Televizyon Sendikası, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için yapımcılara 'dayanışma' çağrısında bulundu. Aralarında oyuncu Meltem Cumbul ve Ceyda Düvenci'nin de bulunduğu pek çok oyuncu, bildiriyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. SİNE-SEN Yönetim Kurulu Üyesi Düvenci pratikte çok kolay olmasa da çağrıyı her mecrada yaymaya çalıştıklarını söyledi.

Oyuncular Sendikası, Sinema Emekçileri Sendikası SİNE-SEN ve Sinema Televizyon Sendikası, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı için yapımcılara 'dayanışma' çağrısında bulundu. Hazırlanan ortak bildiriyi Meltem Cumbul, Ceyda Düvenci gibi ünlü oyuncular da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

6 yıl önce yayımlanan kanunla resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs'ta televizyon dizisi, sinema ve reklam filmi setlerinin de tatil edilmesini talep eden sendikaların konuyla ilgili yayınladıkları bildiri şöyle:

'Yapımcılara çağrımızdır'

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı

27.04.2009 tarihinde, 27212 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 5892 sayılı kanunla Emek ve Dayanışma Günü adıyla resmi tatil ilan edilmiştir.

Oyuncular Sendikası, Sinema Emekçileri Sendikası SİNE-SEN ve Sinema Televizyon Sendikası olarak biz, 1 Mayıs'ı hep birlikte dayanışma içinde, keyifle kutlayabilmek için televizyon dizisi, sinema ve reklam filmi setlerinin tatil edilmesini diliyoruz.

Çünkü 1 Mayıs biz emekçilerin bayramı. Aydınlık ve özgür yarınlar için DAYANIŞMA."

Aralarında Ceyda Düvenci ve Meltem Cumbul'un da bulunduğu birçok oyuncu bildiriyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

'Her hafta 120 sayfa iş yetiştirmeye çalışıyoruz'

Radikal gazetesinin haberine göre, oyuncu ve Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Düvenci isteklerinin tüm setlerde gerçekleşmesini umduklarını fakat bunun pratikte çok da kolay olmadığının altını çizdi. Kendi setleri üzerinden örnek veren Ceyda Düvenci Maral setinde ilk etapta 1 Mayıs’ın tatil edildiğini ama kasetin kanala yetişmesinin tehlikeye girmesi üzerine 1 Mayıs’a da set konulduğunu söyledi. Her hafta 120 sayfa iş yetiştirmeye çalışan insanlar olarak uykusuz ve sağlıksız şekilde yola devam edildiğini belirten Düvenci "Talebi her mecrada yaymaya çalışıyoruz, umarız birçok sette hayata geçer" dedi.