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Yaşam

1 Mayıs'ta metro ve tünel çalışmayacak

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde trafik kapatılacak, metro ve tünel çalışmayacak.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 6 işçi ve memur konfederasyonu Taksim Meydanı'na 3 ayrı koldan yürüyecek. Yürüyüşün yapılacağı güzergahlar trafiğe kapatılacak. Metro ve tünel çalışmayacak.

1 Mayıs düzenleme kurulu, kutlamalara ilişkin bir dizi karar aldı.

Konfederasyonlar 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na 3 ana koldan girecek.

DİSK ve KESK Şişli-Mecidiyeköy güzergahından, Türk-İş ve Kamu-Sen'in Şişhane'den, Hak-İş ve Memur-Sen de Dolmabahçe'den yürüyecek

3 koldan Taksim alanına yaklaşıldığında, Şişhane'den alana girecek olan işçilerin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde, Şişli'den gelenlerin Harbiye'de TRT önünde, Dolmabahçe'den gelenlerin de Gümüşsuyu İTÜ önünde arama noktasından geçeceklerini belirtti.

Taksim alanında hiç emniyet mensubu olmayacak. Alanın güvenliği konfederasyonlar tarafından oluşturulan bin görevli tarafından sağlanacak. Görevliler tek tip 1 Mayıs logolu önlükler giyecekler.

Arama noktaları dışında sızmaları önlemek için metro ve tünel kapalı olacak.



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