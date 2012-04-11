1 Mayıs'ta Meclis çalışmayacak

AKP'nin, Meclis Genel Kurulu'nun 18 Mayıs tarihine kadar olan çalışma takvimine ilişkin grup önerisi kabul edildi. Buna göre Meclis 1 Mayıs Salı günü çalışmayacak.

AKP’nin kabul edilen grup önerisine göre Genel Kurul, 18 Mayıs’a kadar Salı günleri saat 15.00 ila saat 20.00 arası Çarşamba ve Perşembe günleri ise 14.00 ila 20.00 arası çalışacak. Genel Kurul 17 Nisan Salı günü ise BDP’nin, İçişleri Bakanı hakkında verdiği gensoru önergesinin görüşmelerinin bitimine kadar çalışacak.

Darbelere ilişkin komisyon kurulacak

11 Nisan Çarşamba günü Genel Kurul’da, siyasi partilerin darbelere ilişkin verdiği önergeler görüşülecek. Genel Kurul’da, darbelere ilişkin önergelerin görüşülmesinin ardından 2B olarak adlandırılan tasarının görüşmelerine geçilmesi planlanıyor.

12 Nisan Perşembe günü ise kamuoyunda “Haberal” düzenlemesi olarak nitelendirilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Genel Kurul’un gündemine 2B ile ilgili kanun tasarısının ardından Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı gelecek.

İçişleri bakanı hakkındaki gensoru 17 nisan salı günü yapılacak

BDP’nin, İçişleri Bakanı hakkında verdiği gensoru önergesi 17 Nisan Salı günü görüşülecek. Salı günü gensoru önergesinin görüşmesinin tamamlanmasına kadar Genel Kurul çalışacak.

Grup önerisi hakkında bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, 1 Mayıs’ın Resmi Tatil olduğunu hatırlatarak Meclis’in çalışmayacağını belirterek, “1 Mayıs’ta çalışmayı öngörmüyoruz. Çünkü 1 Mayıs artık tatil, resmi tatil” dedi.

MHP’li Vural Suriye konusunda genel görüşme istedi

AKP grup önerisi üzerinde söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Suriye konusunun genel görüşme ile değerlendirilmesini istedi.

Vural, “Benim kanıma dokunuyor. Ben inanıyorum ki buradaki milletvekillerinin de kanına dokunuyordur. Çünkü burada görüşülmemiş, tartışılmamış bilgi verilmemiş hususları gazetelerden okuyoruz. Eğer bir ABD Başkanı benim Dışişleri Bakanıma şu işareti yapıyorsa bu konuda elbette hep beraber birlikte o kişiye karşı tavrımız...” diye konuştu (anka)