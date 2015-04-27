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Bilim / Teknoloji

1 Mayıs'ta internet alışverişinde 'geri al' dönemi başlıyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın alışveriş sitelerine yönelik düzenlemesi 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor

27 Nisan 2015 11:07

1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek Elektronik Ticaret Kanunu çerçevesinde Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı’yla internetten yapılan alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin korunması için güvenlik sertifikası ve müşterinin hatalı verdiği sipariş için ‘geri al’ ve ‘değiştir’ seçeneği şartı getirdi.

Taslağa göre site adlarının ticaret siciline kaydedilmesi zorunluğu bulunacak. Sipariş öncesinde vatandaş, vergi ve teslimat masrafları dahil ödeyeceği bedeli görecek. Müşteriye sipariş özetini görme imkânı da sunulacak. Sitede elektronik satış sözleşmesi de düzenlenecek ve sözleşme alıcıya gönderilecek.

 

Kayıtlar 6 ay saklanacak

 

Alışveriş siteleri kişilerin kredi kartı ve kişisel bilgilerinin gizliliği ile hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini önlemekten sorumlu olacak. Site hakkında şikâyet olması ihtimaline karşı elektronik kayıtlar 6 ay saklanacak ve istenirse bakanlığa sunulacak. Şikâyetler, imzalı olarak yazılı ya da elektronik ortamda il müdürlüklerine yapılacak. Bakanlık gerekli görürse, yerinde denetim yapacak. Siteler, şikâyete ilişkin bilgileri 15 gün içinde iletecek.

 

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