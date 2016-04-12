1 Mayıs'ta gözaltına aldığı kişiyi kaskla yaralayan polise 3 bin TL ceza

2014 yılında 1 Mayıs gösterisi sırasında gözaltına aldığı kişinin ensesine kaskı ile vuran polis memuruna, 'kasten adam yaralama' suçundan 3 bin TL para cezası verildi. Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık polis memuru suçlamalara ilişkin “Göstericilere kask elimdeyken müdahale ettiğimiz için bu kask hafif şekilde temas etmiş olabilir” dedi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, Burkay Doğan, 1 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da yapılan gösteriye katıldı. 1 Mayıs kutlamaları sırasında 'dağılın' uyarısına uymayan katılımcılar gözaltına alınmaya başlandı. Burkay Doğan da Ziya Gökalp Caddesi üzerinde gözaltına alındı. Gözaltı işlemini yapan polis memuru S.Y, Doğan’a K182 numaralı kaskı ile vurarak ensesinden yaraladı.

“Sanık yere düşen kaskını alarak kaskı ile enseme vurdu”

Doğan’ın gözaltı işlemi de arkadaşı tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Burkay Doğan ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Doğan, avukatı Faruk Çayır, aracılığıyla kendisini yaralayan K182 kask numaralı polisten şikayetçi oldu. Polis memuru hakkında “Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması sureti ile yaralama” suçundan dava açıldı.

Polis memuru S.Y. ifadesinde orantısız güç kullanmadıklarını ileri sürerek, “Olay sırasında hava oldukça sıcaktı. Taktığımız kask bizi terlettiği için çıkartmak zorunda kaldım. Göstericilere kask elimdeyken müdahale ettiğimiz için bu kask hafif şekilde temas etmiş olabilir. Ancak hiçbir şeklide bunu yaralama amaçlı kullanmadık” dedi.

Davanın karar duruşması önceki gün Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesinde yapıldı. Müşteki Burkay Doğan, olaylar sırasında sivil polisler tarafından yakalandığını belirterek, “Sanık yere düşen kaskını alarak kaskı ile enseme vurdu. Olaydan sonra rapor aldım” açıklamasını yaptı. Mahkeme, sanık polisin “kasten yaralama” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, sanığın 3 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.