1 Mayıs'ta görevli polislere küflü yemek verilmiş

Türkiye’nin ilk polis sendikası Emniyet-Sen İstanbul’daki olaylı 1 Mayıs’ın ardından yaptığı açıklamada, polislerin çalışma saatleri ve koşulları aktarıldı. açıklamaya göre, polisler 20 saatten fazla görev başında durdular. Yemeklerinin de küflü olduğu belirtilen polislerden birinin çalışma koşulları yüzünden kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Radikal gazetesinden Enis Tayman'ın haberine göre, Emniyet-Sen Genel Başkan Faruk Sezer imzalı açıklamaya göre olaylar ‘sendika başkanlarının ve devlet yetkililerinin gereksiz inadı yüzünden’ meydana geldi.

Sendikalı olarak polisin ilk 1 Mayıs’ı olduğu da belirtilen açıklamada Emniyet-Sen bir de İstanbul bilançosu çıkardı:

Polis 20 saatin üstünde görev aldı.

Taksim’de görev alan çevik kuvvet birimi 30 saat üzeri çalıştı.

Görev yerlerinde ihtiyacını gidermek için hiçbir imkan yaratılmadı

1 Mayıs’ta görevli polislere dağıtılan kumanyaların küflü, bozuktu. Birkaç polis yediği kumanyadan etkilendi. Bu nedenle kumanyalar acilen toplatıldı; öğle yemeği ancak saat 16:00 da dağıtıldı.

1 Mayıs olaylarında 22 polis yaralandı.

Şahin birimlerinde görevli polis memuru linç girişimine maruz kaldı ve ağır şekilde yaralandı.

Bir polis ağır çalışma dolayısıyla kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

Ekstra izin veya ücret de ödemesi öngörülmedi.

Bir polis hala yoğun bakımda.