-1 MAYIS'TA ''ÇÖP'' DUYARLILIĞI ANKARA (A.A) - 30.04.2011 - 1 Mayıs'ta işçiler bayram yaparken fazla mesai yapmak durumunda kalan temizlik işçileri, bu yıl biraz daha rahat edecek. DİSK, Taksim'deki kutlamalarda çöp yığınları oluşmaması için tedbir aldı. Buna göre, çöpler ve atıklar belli noktalarda toplanıp görevlilerce geri dönüşüm noktalarına götürülecek. Böylece temizlik işçileri de işçi bayramına ortak olma fırsatı yakalayacak. Emek ve meslek örgütleri yarın yapılacak kutlamalar için son hazırlıklarını yapıyor. Bu yılki kutlamalarda hemen her ayrıntı titizlikle düşünülerek kutlamaların daha da görkemli geçmesi için tedbirler alınıyor. Bu kapsamda DİSK, kutlamaların ardından meydanda ortaya çıkan kirliliğin önüne geçilmesi için özel bir gayret gösterecek. Bunun için, kutlamalar sırasında ve sonrasında ortaya çıkacak çöp ve atıklar belirli noktalarda toplanacak. Daha sonra konfederasyonun belirlediği görevlilerce toplanan atıklar geri dönüşüm noktalarına götürülecek. Miting programını, sanatçılar Mustafa Alabora ile Derya Alabora sunacak. Mitingde Grup Yorum, Kardeş Türküler ve Agire Jiyan müzik grupları sahne alacak. Taksim Meydanı'na yapılacak yürüyüş boyunca Onur Akın'ın 1 Mayıs için yaptığı şarkılar ses aracından çalınacak. -O PANKART YILLAR SONRA AYNI YERDE- Bu arada, 1 Mayıs 1977'deki kutlamalarda Atatürk Kültür Merkezine asılan ve o kutlamanın önemli simgelerinden olan büyük pankartın aynısı bir kez daha merkeze asılacak. Bir filmde kullanılmak üzere hazırlanan ve üzerinde kolundan zincirlenmiş bir işçinin resmedildiği pankart, mitingde kullanılmak üzere DİSK'e verildi. Günlerdir DİSK Genel Merkezinde prova yapan ''kırmızı davul'' işçi orkestrası da kutlamalara renk katacak. İşçi orkestrası, davulları, trompetleriyle yürüyüş boyunca tempo tutarak coşkuya ortak olacak. Kutlamalara Onursal Başkanlıklarını Yaşar Kemal ile Günter Grass'ın yaptığı Türkiye-Almanya Kültür Formundan 50 kişilik gazeteci heyeti katılacak. Filistinli gençler de Taksim'deki kutlamalarda çalışanlarla yan yana olacak. DİSK kortejinde, 1 Mayıs 1977'de yakınlarını kaybedenlerin aileleri, uzun yıllar sonra metal sektöründe aynı anda bir çok iş yerinde çıktıkları grevi kazanımla sonuçlandıran Birleşik Metal-İş üyeleri, YGS'daki şifre iddialarına tepki gösteren öğrenciler, aydınlar ve sanatçılar da olacak.