1 Mayıs'ta bir emekçi hikayesi; süpürgecilikten belediye başkanlığı koltuğuna

Süpürgeci olarak işe başladığı Bornova Belediyesi'nde Meclis üyeliğine kadar yükselen Erbay Kara, sonunda 3 günlüğüne başkanlık koltuğuna da oturdu. Kara, 450 bin nüfuslu belediyeyi başkanvekili sıfatıyla 3 günlüğüne yönetti. İzmir'in Bornova ilçesi Belediye Başkanı Olgun Atila, belediyede 30 yıl işçi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Meclis Üyesi Erbay Kara'yı, 1 Mayıs öncesinde başkanvekili olarak atadı. Bornova Belediyesi'nde süpürgeci olarak işe başlayan Kara, 3 gün boyunca başkanlık yetkisi ile Bornova'ya hizmet etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Bornova Belediyesi'nde 30 yıl temizlik işçisi, şantiye şefi ve postabaşı gibi görevlerde bulunan Erbay Kara, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimler öncesi emekli oldu. Kara, yerel seçimlerde CHP'den İzmir Büyükşehir ve Bornova Belediyesi meclis üyesi seçildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu Üyesi olarak da görev yapan Kara, Bornova Belediyesi'nde önemli bir görev üstlendi. Bornova Belediye Başkanı CHP'li Olgun Atila, 3 gün boyunca Erbay Kara'yı başkan vekili olarak atadı. Böylece Kara, 450 bin nüfuslu ilçede süpürgeci olarak girdiği Bornova Belediyesi'nde en üst makama kadar yükseldi.

1 Mayıs öncesinde koltuğa oturdu

Hangi görevde olursa olsun vatandaşa hizmet etmenin mutluluk verici olduğunu ifade eden Bornova Belediyesi Başkanvekili Erbay Kara duygularını şöyle dile getirdi:

"Ben 1983 yılında dönemin İzmir Belediyesi'nde süpürgeci olarak göreve başladım. Sonra 1984 yılında Bornova Belediyesi'nde süpürgeci olarak çalışmaya devam ettim. Bornova Belediyesi'nde 33 yıl boyunca temizlik işçisi, şantiye şefi ve posta başı gibi görevlerde bulundum. Şimdi de meclis üyesi olarak hizmet veriyorum. Bornova Belediye Başkanımız Olgun Atila 1 Mayıs öncesi beni başkanvekili olarak bıraktı. Bu kente belediye başkanı yetkileri ile hizmet etmek gurur verici. Ayrıca bir işçinin belediye başkanı yetkilerine sahip olması da çok büyük bir mutluluk. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya tüm emekçiler adına çok teşekkür ediyorum.