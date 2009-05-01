1 Mayıs’ta 21 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde eylemlere katılan 21 kişi gözaltına alındı. Vali Muammer Güler, günü bir iki tane yaralı üç dört tane de gözaltı var diye yorumladı.



Tarlabaşı'nda polis ekiplerine direndiği iddia edilen 9'u kadın 21 kişi, bir otobüsle Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



İstanbul Valisi Muammer Güler, İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları sırasında şu ana kadar 1 polisin başından, 1 vatandaşın da yüzünden aldığı küçük darbelerle yaralandığını öğrendiklerini belirterek, "3-5 gözaltı var" dedi.



Vali Muammer Güler, İstanbul Valiliği'nde, yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutladığını anımsatarak, günün anlam ve önemine uygun şekilde kutlanması için hazırlıkların yapıldığını belirtti.



Vali Güler, Türk-iş ve Hak-iş'in makul sayıda gruplarla Taksim Meydanı'na çelenk bıraktığını, Kazancı Yokuşu'nda saygı duruşunda bulunarak mesajlarını

verdiklerini kaydetti.



Güler, şöyle konuştu:



"Tabii bizim günlerden beri bazı yasa dışı grupların, provoke etmek isteyenlerin, işçilerin bu kalabalıklarından da istifade etmek üzere olay çıkarabileceklerini söylemiştik. Nitekim bunların yıllardan beri olduğu gibi tekrar edildiğini yine üzüntüyle görüyoruz. Bazı yerlerde iş yerlerinin tahrip edildiği, araçlara saldırıldığı, polise taş, molotofkokteyli, çelik bilye atan

sapanlar ve sopalarla saldırıldığını görüyoruz. Polisimiz, son derece duyarlı,

sonuna kadar sabırla sükunetle bekliyor ama tabii ki kanuni gereğini de yapmak

görevimiz. Şu ana kadar 1 polisimizin başından, 1 vatandaşın da yüzünden aldığı küçük darbelerle yaralandığını öğrendik. 3-5 gözaltı var. Değişik yerlerde taşkınlık yapanlar ve yasa dışı slogan atanlar polise mukavemet edenler ile ilgili tespitler de sürdürülüyor. Ben her şeye rağmen bu olayın geçtiğimiz yıllara oranla daha sükunetle geçtiğini söyleyebilirim."



Vali Güler, işçi ve işçi sendikalarının yöneticilerini farklı, bunların arkasına gizlenip de olay çıkarmak isteyenleri farklı gördüklerini ifade etti.



İstanbul Valisi Güler, olaylar sırasında meydana gelen hasarın boyutu ile ilgili tespitler yapılacağını bildirdi.



