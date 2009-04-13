1 Mayıs tatili Meclis'te

1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla, tatil günü olarak belirlenmesini öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.





Tasarı, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanuna, 1 Mayıs'ın da "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tatil günü olarak eklenmesini öngörüyor.



Tasarının gerekçesinde, 1 Mayıs'ın, tüm dünyada çalışanların birlik ve dayanışmasının simgesi olarak kabul gördüğü vurgulanarak, "tasarı ile anılan günün ülkemizde de 'Emek ve Dayanışma Günü' adıyla tatil günü olarak belirlenmesi öngörülmektedir" denildi.

