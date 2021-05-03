1 Mayıs'ta İstanbul'da gözaltına alınan 256 kişi serbest bırakıldı, toplam 888 bin lira para cezası verildi

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na yürümek isteyen ve Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 256 kişinin işlemleri tamamlandı; 247'si polisteki sorgularının ardından, 9'u ise sevk edildikleri adliyeden serbest bırakıldı; 8 şüpheliye adli kontrol getirildi.

Serbest bırakılan tüm şüphelilere, Koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 3 bin 469'ar liradan toplam 888 bin 64 lira adli para cezası uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle 19 Nisan-01 Mayıs 2021 tarihleri arasında 74 kentte 11 bin 378 kişinin katılımıyla 253 etkinlik düzenlendiği belirtildi.

1 Mayıs 2021 tarihinde izin verilen etkinliklerin dışında kanuna aykırı olarak düzenlenmek istenen 29 eyleme müdahale edildiği ifade edilerek, "Bu eylemlerde 394 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 118'ine daha önceden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldığı, 169 şahıs hakkında diğer suçlardan adli işlem yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.