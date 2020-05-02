1 Mayıs'ta DİSK üyelerinin gözaltına alınmasına uluslararası sendikalardan tepki

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim'e çelenk bırakmak isteyen DİSK üyelerinin gözaltına alınması hakkında uluslararası sendikalar ve çalışma örgütleri sert tepki gösterdi.

1 Mayıs'ta Taksime çelenk bırakmak isteyen DİSk üyelerine polis müdahale etmiş, aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alınmıştı. Polis müdahelesi ve gözlatılar hakkında uluslararası sendikalardan tepki geldi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow, “Salgın tedbirlerine dikkat ederek 1 Mayıs anması yapmak için bir araya gelen temsili sayıdaki sendika yöneticisi engellendi. Sendika binasının adeta kuşatılması, işçilerin zor kullanılarak gözaltına alınması kabul edilemez. Bu haksızlığı bütün dünyaya anlatacağız” dedi.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Genel Sekreteri Luca Visentini, “Türkiye hükümetinin bağımsız sendikalara karşı utanç verici eylemlerini sürdürdüğünü gördük. DİSK Başkanı ve genel sekreterinin ve diğer arkadaşlarımızın gözaltına alınmasını kabul edemeyiz. Her zaman yanlarındayız” değerlendirmesini yaptı.

IndustriAll Küresel Sendikası da DİSK yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) de sendikacıların gözaltına alınması hakkında bilgi aldı.