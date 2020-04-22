1 Mayıs programı açıklandı: Sosyal medyada kutlanacak

Açıklamada, "1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerin balkonlarından, pencerelerinden 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak, yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye'den ses vereceğiz" denildi.

"Pankartlarla, afişlerle donatacağız!"

Ortak açıklamada 1 Mayıs programına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Halkın sağlığının, işinin ve geçiminin güvence altında olduğu yeni bir toplumsal düzen için 1 Mayıs'ta sesimizi yükseltiyoruz.

"2020 1 Mayıs'ına kadar tüm meydanları, caddeleri, sokakları 1 Mayıs afişlerimizle donatacak, ses ve görüntü araçlarıyla 1 Mayıs coşkusunu meydanlara taşıyacağız.

"Evlerimizin ve iş yerlerimizin sokaklara dönük yüzünü taleplerimizi ifade eden pankartlarla, afişlerle donatacağız!

Kazancı Yokuşu'nda anma

"1 Mayıs 1977'de Taksim'de yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı Kazancı Yokuşu'nda anacağız.

"1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerin balkonlarından pencerelerinden 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak, yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye'den ses vereceğiz.

"Yine 1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak 1 Mayıs mitinginde buluşacağız.

"Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı tüm gücümüzle bulunduğumuz her yerden göstereceğiz!"