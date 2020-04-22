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1 Mayıs programı açıklandı: Sosyal medyada kutlanacak

"Balkonlarımızdan 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, aynı anda tüm Türkiye'den ses vereceğiz"

22 Nisan 2020 17:27

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medyada yayınlanacak ‘1 Mayıs mitingi' ile kutlayacaklarını açıkladı. Tarihte ilk kez 1 Mayıs'ta işçiler kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında bir araya gelmek yerine sosyal medyada buluşacak.

Açıklamada, "1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerin balkonlarından, pencerelerinden 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak, yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye'den ses vereceğiz" denildi.

"Pankartlarla, afişlerle donatacağız!"

Ortak açıklamada 1 Mayıs programına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Halkın sağlığının, işinin ve geçiminin güvence altında olduğu yeni bir toplumsal düzen için 1 Mayıs'ta sesimizi yükseltiyoruz.

"2020 1 Mayıs'ına kadar tüm meydanları, caddeleri, sokakları 1 Mayıs afişlerimizle donatacak, ses ve görüntü araçlarıyla 1 Mayıs coşkusunu meydanlara taşıyacağız.

"Evlerimizin ve iş yerlerimizin sokaklara dönük yüzünü taleplerimizi ifade eden pankartlarla, afişlerle donatacağız!

Kazancı Yokuşu'nda anma

"1 Mayıs 1977'de Taksim'de yitirdiğimiz mücadele arkadaşlarımızı Kazancı Yokuşu'nda anacağız.

"1 Mayıs günü bulunduğumuz her yerin balkonlarından pencerelerinden 1 Mayıs marşını okuyacak, pankartlarımızı asacak, balonlarımızı uçuracak, yeni bir toplumsal düzen için aynı anda tüm Türkiye'den ses vereceğiz.

"Yine 1 Mayıs günü sosyal medya üzerinden yayınlanacak 1 Mayıs mitinginde buluşacağız.

"Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı tüm gücümüzle bulunduğumuz her yerden göstereceğiz!"

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