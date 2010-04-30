1 Mayıs öncesi vatandaş da gaz maskesine sarılıyor

T24 - Gerek 2009 yılında Türkiye'de düzenlenen Davos Ekonomik Forumu sırasında yaşananlar gerek de daha önce yıllardaki 1 Mayıs'ta çıkan olaylar nedeniyle İstanbul'da gaz maskesi satışları 2009'a göre ikiye katlandı. Draeger Safety Satış Müdürü Önder Öztürk, basın mensupları ve polislerin yanısıra sendikalar ve bazı vatandaşların da gaz maskesi aldığını ifade etti.





Gaz maskelerinin Türkiye'deki ana dağıtıcı firmalarından Alman Draeger Safety Satış Müdürü Önder Öztürk, bu ayın 15'inden itibaren yüz maskesi ve bunun filtreleriyle ilgili talep olduğunu, rutin satışlarının ikiye katlandığını belirtti.





Bu maskeleri bayilere sevk ettiklerini söyleyen Öztürk, ''O nedenle bayilerde kimler ne kadar aldı bilemiyorum, ama genelde basın mensupları, polisler alıyor. Vatandaşlardan da alan var'' diye konuştu.







'Vatandaşlar ve sendikalardan talepler var'







Enzet İş Güvenliği Teçhizatları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Satış Yöneticisi Mahmut Başgöl de 1 Mayıs dolayısıyla maske satışlarının son bir haftada yüzde 50-60 oranında arttığını belirtti.





Daha çok gazeteciler, kameramanlar ve emniyet güçleri tarafından bir alım söz konusu olduğunu ifade eden Başgöl, vatandaşlar ve sendikalardan da talep geldiğini kaydetti.





İGES İş Güvenliği Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Satış Temsilcisi Evren Koyutürk ise gaz maskesine ve filtrelere talep olduğunu, daha çok basından talep geldiğini belirtti. Koyutürk, şu ana kadarki satışlarının 150-200'ü bulduğunu kaydetti.





Global İş Güvenliği firması sahibi Nuri Kınalı da ''Her 1 Mayıs'ta, nevruz bayramlarında bizim satışlarımız artar. Ağırlıklı gazetecilere veriyoruz. Bu ay 70-80 taneye yakın gaz maskesi, 150'ye yakın da filtre sattım'' dedi.





İş Koruma firmasından Rupen Ataoğlu ise ''Satışlar bu sene normal. Sadece basın sektöründen filtre talebi oluyor. Bir ay evvel herkes hazırlık yaptı. Sonradan şartlar değişince satışlarda düşme oldu'' şeklinde konuştu.