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Yaşam

'1 Mayıs korsanı' Kıbrıs uçağını kaçırmak istedi

Lefkoşa'dan Ankara'ya giden Anadolu Jet uçağı, 50 yaşındaki hava korsanı tarafından kaçırılmak istendi

01 Mayıs 2014 15:41

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’dan sabah 06.45’te Ankara seferini yapan Anadolu Jet uçağı, bir yolcunun “Üzerimde bomba var” tehdidiyle kaçırılmak istendi. Havada bir süre paniğe yol açan 50 yaşlarındaki hava korsanı, kendini tuvalete kapattı. Uçak Ankara'ya indikten sonra içeri giren polis korsanı etkisiz hale getirdi.

Ömer Bilge’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, bomba paniği uçak Ankara üzerindeyken yaşandı. Montunun içinde bomba olduğu tehdidinde bulunan hava korsanı, uçağın arkasındaki tuvalete kendini kapattı. Cep telefonunun navigasyon sistemi ile uçağı takip ettiği ve İstanbul'a gitmemesi halinde bombayı patlatacağı tehdidinde bulunan hava korsanı, yolcular arasında büyük paniğe yol açtı.

 

İstanbul'a kaçırmak istedi

 

Uçak yolcularından Kansu Aksu olayı şöyle anlattı: "50 yaşlarındaki yolcu yanına pilotu istedi. Arka taraftan gürültüler geldi. 1 Mayıs eyleminde bulunmak için İstanbul'a gitmek istediğini söyledi. Pilot hava korsanı ile görüştükten sonra uçak Ankara üzerinde 45 dakika tur attı. Sonra normal bir şekilde Ankara'ya indi. Uçak Ankara'ya inerken, korsan tuvalette kapalıydı. Sonra 10'dan fazla polis gelerek korsanı tuvaletten çıkardı ve gözaltına alarak götürdü. Yolcular büyük panik yaşadı."

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