1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü | Sendikalar Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koydu

HAK-İŞ ve DİSK ile çeşitli sendikaların temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla hayatını kaybeden işçiler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. HAK-İŞ , "Yaşasın 1 Mayıs yaşasın işçilerin bayramı" sloganı atarak Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) , Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi bir grup da 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'nda andıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Törenlere Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararı nedeniyle az sayıda kişinin katıldığı görüldü.

Hak-İş'ten açıklama

Pandemi nedeniyle yaşanılan zorlukların kısa zamanda bitmesini umut ettiklerin ifade eden Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, "Hak-iş olarak bir taraftan emekçilerin sorunlarını sıralarken ömür taraftan ülkemizin dayanışmasını birliğinin ve bütünlüğünün de altını çiziyoruz” dedi.

Mahmut Arslan, “Ülkemizde uzun yıllar alanlarda, meydanlarda sorunlarımızı yüksek sesle haykırarak taleplerimizi sıralayarak, eleştirilerimizi varsa yaparak, takdirlerimizi varsa ifade ederek 1 Mayıs birlik mücadele dayanışma günlerini barışçıl yöntemlerle barış içerisinde kutlamayı ülkemize armağan etmiştik. İsterdik ki pandeminin olmadığı sağlık sorunlarının yaşanmadığı 1 Mayıs’ı ülkemizde aynı heyecanla ayını anlayışla aynı kardeşlik barış duyguları içerisinde kutlamak isterdik. Pandemi döneminde hayatları pahasına mücadele eden kendi hayatlarını kaybetme pahasına vatandaşlarımızın sağlığını hayatlarını kurtarmak için gece gündüz çalışan sağlık emekçilerimizden de kaybettiklerimizi burada anıyoruz. Bütün iş kazalarında kaybettiğimiz emekçi kardeşlerimizi burada anarak Allah’tan rahmet diliyoruz. Buradaki bütün görevlilerimizin Özellikle polis polis emekçilerimizin ve diğer görevlilerimizin her birinin 1 Mayıs Birlik Mücadele Dayanışma günü kutluyoruz” diye konuştu.

"Ülkemizin dayanışmasını birliğinin ve bütünlüğünün de altını çiziyoruz"

Arslan, "Ülkemizin özellikle pandemi nedeniyle yaşadığı zorlukların kısa zamanda sona ereceği umudunu ve beklentisini taşıyoruz. Bütün bu zorlukları birlikte aşarak yaşadığımız zorlukları çalışanlar olarak ortaya konulan sorularımızı gidermek için çaba sarf ediyoruz. Hak-iş olarak bir taraftan emekçilerin sorunlarını sıralarken ömür taraftan ülkemizin dayanışmasını birliğinin ve bütünlüğünün de altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

1977 yılının 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenlerin isimleri okundu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) , Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyesi bir grup da 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'nda andı. Grup üyeleri "1 MAYIS" yazılı pankart açarak Gümüşsuyu'ndan Kazancı Yokuşu'na yürüdü. 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu taleplerini okudu: Herkese aşı, herkese gelir desteği...

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ortak basın açıklamasını okudu. Çerkezoğlu "Burada 1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz tüm canlarımızı, yoldaşlarımızı, arkadaşlarımızı anmak için toplandık. Bundan 44 yıl önce 1 Mayıs 1977'de burada arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı kaybettik. Bugün bir kez daha 1 Mayıs'ı pandemi koşullarında karşılıyoruz. 2021 1 Mayıs'ında 1977'de kaybettiğimiz arkadaşlarımızın talepleriyle, onların taleplerini ve mücadelesini bugüne taşıyarak yine alanlarda, meydanlarda işyerlerinde en yaygın ve en coşkulu bir biçimde 1 Mayıslarımızı kutlayacağız. Bu 1 Mayıstaki taleplerimizi sizinle paylaşmak istiyorum. Herkese aşı sağlanması, herkese gelir desteği sağlanması, acil ve zorunlu işlerin dışında çarkların durması, toplumsal hareketliliğin durması şarttır. Covid-19 bir iş kazası, sağlık çalışanları açısından da bir meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilmelidir" dedi.

Yapılan açıklama sonrası Kazancı Yokuşu'na 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı. Grup üyeleri, Şişhane Parkı'na gitti.

Taksim'de güvenlik tedbirleri

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Önlemler kapsamında, K-9 bomba arama köpekleri meydan ve çevresinde arama yaptı. Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı ile Gezi Parkı polis barikatlarıyla çevrelendi ve anıtın bulunduğu alan yaya trafiğine kapatıldı. Park ve çevresinde polis ekiplerine ait gözetim ve nöbet noktaları oluşturuldu. Çevik kuvvet ekipleri meydan ve çevresine konuşlandırıldı.

Öte yandan M2 Yenikapı - Hacıosman metro istasyonunun Taksim, Şişhane ve Osmanbey istasyonları kapatıldı.