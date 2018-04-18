1 Mayıs bildirisi dağıtırken gözaltına alınan 23 kişiden 10'u tutuklandı

13 Nisan'da Kadıköy'de 1 Mayıs bildirisi dağıtırken gözaltına alınan ve aralarında ETHA muhabiri Ömer Akın’ın da bulunduğu 24 Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi hakkında Savcı, ifade almadan 23 kişiyi tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etmişti.

BirGün'de yer alan habere göre, Mahkemede "suç" olarak gösterilen bildiride yazanları savunarak, 1 Mayıs çalışması yapmanın meşru olduğunu belirtti. Burada savunma yapan Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM) MYK Üyesi E.B., “ESP Parti Meclisi üyesiyim. Partimin 1 Mayıs'a çağrı yapmasından daha doğal bir şey yoktur. Gözaltılarla siyasi faaliyetlerimiz engellenmeye çalışılıyor” diye belirtti.

İfadeleri biten 22 kişinin ardından avukatlar savunma yaparak, bırakılmalarını talep etti.

İfadelerin ardından aralarında HDK İstanbul Eş Sözcüsü ile ESP MYK Üyesi de bulunan 10 kişi mahkemece tutuklandı.

Geriye kalan 12 kişi ise serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan EMEP Kadıköy İlçe Yöneticisi M.T ise savcılıkta serbest bırakılmıştı.

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