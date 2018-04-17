1 Mayıs bildirisi dağıtırken gözaltına alınan 23 kişiye tutuklama talebi

İstanbul Kadıköy'de, 1 Mayıs bildirisi dağıtırken gözaltına alınan 24 kişiden 23'ünün ifadesi alınmadan savcı tarafından tutuklama talebiyle mahkeleye sevk edildiği belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 13 Nisan'da Kadıköy'de 1 Mayıs bildirisi dağıtırken gözaltına alınan ve aralarında ETHA muhabiri Ömer Akın’ın da bulunduğu 24 Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Sosyalist Kadın Meclisi (SKM) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyesi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.



24 kişi ifade işlemi için savcılığa çıkarıldı. Savcı, ifade almadan 23 kişiyi tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

EMEP İl yöneticisi Muhammed Turğut ise serbest bırakıldı.