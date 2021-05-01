1 Mayıs 2021: İşçi Bayramı'nda “günlerin bugün getirdiği”…

T24 yazarı Hakan Aksay’ın Tele1’de hazırlayıp sunduğu Ne Olacak programının bu akşamki bölümünde 1 Mayıs’ın hangi koşullarda karşılandığı, AKP iktidarının son dönemdeki siyasi ve ekonomik uygulamaları ile muhalefetin durumu ele alınacak.

Program konukları: DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Profesör Dr. İlhan Uzgel ve tiyatro oyuncusu Orhan Aydın.

Tele1’de 21.00-23.45 arasında yayınlanacak olan programın konuları şöyle sıralanıyor:

- 1 Mayıs 2021 nasıl bir ortamda karşılandı, “özgür olmayan bir ülkede bayram”.

- DİSK: Geçmişte ve bugün, değişenler ve değişmeyenler.

- TİP’in mücadelesi ve ittifaklar.

- Pandemi bahanesiyle kısıtlanan kişisel özgürlükler.

- Gerilen ABD-Türkiye ilişkilerinin geleceği.

- Karanlığa karşı bir direniş yolu olarak sanat.



Hakan Aksay’ın hazırlayıp sunduğu Ne Olacak?, cumartesi 21.00'de gerçeğin adresi TELE1'de!