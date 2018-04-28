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1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Kazancı Yokuşu'nda anıldı

Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İstanbul DHA - 78'liler Girişimi öncülüğünde düzenlenen etkinlikle 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu'nda anıldı

28 Nisan 2018 17:17

Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İstanbul DHA - 78\'liler Girişimi öncülüğünde düzenlenen etkinlikle 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu\'nda anıldı.
Kazancı Yokuşu\'nda buluşan grup, \'1 Mayıs Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız\' yazılı pankartı açtı. Anma töreninin yapılacağı alanda polis güvenlik önlemi alırken, grup polis  bariyerleriyle kapatılan alanda önce saygı duruşu ardından da basın açıklaması yaptı. 
Grup adına konuşan Yunus Bircan, 41 yıl önce 1 Mayıs\'ta yaşanan olaylara hatırlatarak, \"41 yıl önce bu meydanda 500 bin işçi, emekçi, kadın genç, silahlı bombalı saldırıya uğradı. Taksim Kazancı Yokuşu\'nda 8\'i kadın 35 insanımız bu saldırı sonucu öldürüldü, 126 kişi yaralandı\" diye konuştu. Bircan, konuşmasında Taksim Meydanı\'nın aynı zamanda kamusal alan olduğunu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nün de Taksim\'de kutlanması gerektiği söyledi Grup basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler adına ellerindeki kırmızı karanfilleri Kazancı Yokuşu\'na bıraktı. Grup daha sonra alandan ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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