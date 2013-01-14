T24 LogoT24 Logo
Politika

1 Mart Tezkeresi'nin tutanakları yayınlanacak mı?

CHP'li Yıldıray Sapan, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “10 yıllık sürenin dolacağı 1 Mart 2013 tarihinde, tezkere ile ilgili tutanakların yayınlanmasını destekliyor musunuz” diye sordu

14 Ocak 2013 15:49

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Meclis Genel Kurulu’nda kapalı oturumda görüşülüp reddedilen 1 Mart Tezkeresi tutanaklarının 10 yıllık süreyi doldurduğu için yayınlanabileceğine dikkat çekti. Sapan, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “10 yıllık sürenin dolacağı 1 Mart 2013 tarihinde, tezkere ile ilgili tutanakların yayınlanmasını destekliyor musunuz” diye sordu.

28 Şubat tutanaklarını da gündeme taşıyan Sapan, “28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararlar ile görüşme zabıtları ne zaman açıklanacaktır? Açıklanmazsa, haklarında bu dönemle ilgili dava açılan kişilerin, ‘Anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Konseyi’nde alınan kararları yerine getirdik’ şeklindeki söylemlerinin doğruluğunun kabul edilmesi gerekmez mi” dedi.

 

1 Mart tezkeresi 10. yılını dolduruyor

 

Sapan, Başbakan Tayyip Erdoğan’a 1 Mart Tezkeresi'ni ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in açıklanmasını istediği 28 Şubat MGK toplantı tutanaklarına ilişkin sorular yönlendirdi.

Tezkerenin gerekçesinde Sapan, “1 Mart 2003 yılında TBMM’de görüşülüp reddedilen 1 Mart Tezkeresi’nin yıldönümü yaklaşmaktadır. Kapalı oturumların tutanakları ve özetleri, Meclis İç Tüzüğü’ne göre 10 yıl sonra yayınlanabilmektedir” dedi.

Sapan, kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi gerektiğine dikkat çekerek “10 yıllık sürenin dolacağı 1 Mart 2013 tarihinde, tezkere ile ilgili tutanakların yayınlanmasını destekliyor musunuz?” dedi.

AKP’nin 1 Mart Tezkeresi tutanaklarının yayınlanıp, yayınlanmayacağını soran Sapan, CHP, MHP ve BDP’nin bu konuda girişimleri olursa “AKP destek verecek mi” diye sordu.

 

28 Şubat MGK’nin toplantı tutanakları ne zaman açıklanacak? 

 

28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvelik Kurulu’nun görüşme zabıtlarının ne zaman açıklanacağını soran Sapan şöyle konuştu:

“Açıklanmazsa, haklarında bu dönemle ilgili dava açılan kişilerin, “Anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Konseyi’nde alınan kararları yerine getirdik” şeklindeki söylemlerinin doğruluğunun kabul edilmesi gerekmez mi?”

CHP’li Sapan’ın, Başbakan Erdoğan’a verdiği soru önergesinde şu noktalara dikkat çekildi:

- 28 Şubat’ta 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu’nda hangi konular görüşülmüş, hangi kararlar alınmıştır? Bunların altında kimlerin imzası vardır?

- Dönemin Başbakanı olan Necmettin Erbakan’ın, 28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu kararlarında imzası bulunmakta mıdır?

- 28 Şubat’taki Milli Güvenlik Kurulu kararlarına şerh koyan herhangi bir kurul üyesi var mıdır? Varsa kimlerdir, hangi kararlara şerh koymuşlardır?

- Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun, 28 Şubat ile ilgili araştırması sırasında Milli Güvenlik Kurulu’nun zabıtlarını istememesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Partinizin üyesi olan komisyon başkanının bu konudaki tavrına katılıyor musunuz?

ETİKETLER

yıldıray sapanchp1 mart tezkeresitbmmmeclisbaşbakanerdoğanmgk28 şubat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24