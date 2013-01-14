1 Mart Tezkeresi'nin tutanakları yayınlanacak mı?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, Meclis Genel Kurulu’nda kapalı oturumda görüşülüp reddedilen 1 Mart Tezkeresi tutanaklarının 10 yıllık süreyi doldurduğu için yayınlanabileceğine dikkat çekti. Sapan, Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “10 yıllık sürenin dolacağı 1 Mart 2013 tarihinde, tezkere ile ilgili tutanakların yayınlanmasını destekliyor musunuz” diye sordu.

28 Şubat tutanaklarını da gündeme taşıyan Sapan, “28 Şubat 1997 tarihinde yapılan Milli Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararlar ile görüşme zabıtları ne zaman açıklanacaktır? Açıklanmazsa, haklarında bu dönemle ilgili dava açılan kişilerin, ‘Anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Konseyi’nde alınan kararları yerine getirdik’ şeklindeki söylemlerinin doğruluğunun kabul edilmesi gerekmez mi” dedi.

1 Mart tezkeresi 10. yılını dolduruyor

Sapan, Başbakan Tayyip Erdoğan’a 1 Mart Tezkeresi'ni ve dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in açıklanmasını istediği 28 Şubat MGK toplantı tutanaklarına ilişkin sorular yönlendirdi.

Tezkerenin gerekçesinde Sapan, “1 Mart 2003 yılında TBMM’de görüşülüp reddedilen 1 Mart Tezkeresi’nin yıldönümü yaklaşmaktadır. Kapalı oturumların tutanakları ve özetleri, Meclis İç Tüzüğü’ne göre 10 yıl sonra yayınlanabilmektedir” dedi.

Sapan, kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi gerektiğine dikkat çekerek “10 yıllık sürenin dolacağı 1 Mart 2013 tarihinde, tezkere ile ilgili tutanakların yayınlanmasını destekliyor musunuz?” dedi.

AKP’nin 1 Mart Tezkeresi tutanaklarının yayınlanıp, yayınlanmayacağını soran Sapan, CHP, MHP ve BDP’nin bu konuda girişimleri olursa “AKP destek verecek mi” diye sordu.

28 Şubat MGK’nin toplantı tutanakları ne zaman açıklanacak?

28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvelik Kurulu’nun görüşme zabıtlarının ne zaman açıklanacağını soran Sapan şöyle konuştu:

“Açıklanmazsa, haklarında bu dönemle ilgili dava açılan kişilerin, “Anayasal bir kurum olan Milli Güvenlik Konseyi’nde alınan kararları yerine getirdik” şeklindeki söylemlerinin doğruluğunun kabul edilmesi gerekmez mi?”

CHP’li Sapan’ın, Başbakan Erdoğan’a verdiği soru önergesinde şu noktalara dikkat çekildi:

- 28 Şubat’ta 9 saat süren Milli Güvenlik Kurulu’nda hangi konular görüşülmüş, hangi kararlar alınmıştır? Bunların altında kimlerin imzası vardır?

- Dönemin Başbakanı olan Necmettin Erbakan’ın, 28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu kararlarında imzası bulunmakta mıdır?

- 28 Şubat’taki Milli Güvenlik Kurulu kararlarına şerh koyan herhangi bir kurul üyesi var mıdır? Varsa kimlerdir, hangi kararlara şerh koymuşlardır?

- Darbeleri Araştırma Komisyonu’nun, 28 Şubat ile ilgili araştırması sırasında Milli Güvenlik Kurulu’nun zabıtlarını istememesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Partinizin üyesi olan komisyon başkanının bu konudaki tavrına katılıyor musunuz?