1 Mart tezkeresi tutanakları açıklanmayacak

CHP ’nin, 10 yıllık gizlilik süresinin dolması nedeniyle '1Mart Tezkeresi'ne ait tutanakların açıklanmasına ilişkin önerisi AKP’nin karşı çıkması nedeniyle kabul edilmedi.

TBMM Danışma Kurulu’nda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle CHP, 1 Mart 2003 Tezkeresi’nin görüşüldüğü kapalı oturum tutanakları ile 6 Şubat 2003 tarihli kapalı oturum tutanaklarının açıklanmasına ilişkin grup önerisini Genel Kurul gündemine getirdi. Ancak yapılan oylamada öneri reddedildi.

radikal.com.tr'de yer alan haberde, görüşmelerde CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Türkiye’nin, 1 Mart 2003’te şerefini yücelten, yükselten bir sayfa yazdığını, bu görüşmelerin öneminin daha iyi anlaşılabilmesi için tutanakların kamuoyuna açıklanmasının şart olduğunu söyledi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır da, tutanakların açıklanmasını gerekli gördüklerini, faydalı bulduklarını söyledi. TBMM Başkanlığı’na, tutanakların açıklanmasını talebini önceki gün ilettiklerini aktaran Şandır, “Geçmişte ne yaşandıysa, ders almak için tarihin tozlu raflarında bizi beklemektedir” diye konuştu.

'Salim Uslu: Yol kazası değil, meclis idaresi'

AKP Çorum Milletvekili Salim Uslu ise, 1 Mart Tezkeresi kararının yol kazası değil bir Meclis iradesi olduğunu söyledi. Gizli oturumlardaki tutanakların, Danışma Kurulu’ndaki bir uzlaşmayla gündeme gelebildiğini dile getiren Uslu, bu konuda Danışma Kurulu’nda bir uzlaşma olmadığını söyledi. Uslu, “Bunu tartışmanın zamanı değildir, aleyhindeyiz. Telaşsız bir ortamda tartışmamız gerekir. Gizli tutanaklardan çatışma kültürü çıkartmak, siyasi rekabet çıkartmak doğru bir politika değildir. Devletin güvenlikle ilgili yanını ilgilendiren konuları deşifre etmenin, kamuoyuna önünde tartışmak, devleti tartışmak anlamına gelecektir. Biz bunu doğru bulmuyoruz” dedi. O günlerden hiçbir korkuları olmadığını, TBMM’nin bir irade ortaya koyduğunu belirten Uslu, “Ehli sünnet tıraşı, Amerikan tıraşının ötesinde, millet kimin ense tıraşına baktığını ortaya koymuştur” diye konuştu.

'MHP’den 'Bana verin' başvurusu'

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da, 1 Mart Tezkeresi görüşmelerinin tutanaklarının kendisine verilmesi için TBMM Başkaığı’na başvurdu. Türkkan, başvurusunda, 1 Mart 2003 Tezkeresi ile ilgili TBMM’deki görüşme zabıtlarının gizlilik süresinin dolduğunu belirterek, tezkerenin reddedildiği gizli oturum tutanaklarının kendisine verilmesini istedi.