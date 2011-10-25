T24 LogoT24 Logo
Yaşam

1. Los Angeles Türk Film Festivali, 1

25 Ekim 2011 22:13

-1. Los Angeles Türk Film Festivali, 1-4 Martta WASHINGTON (A.A) - 25.10.2011 - 1. Los Angeles Türk Film Festivali, Mart ayında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Festival 1-4 Mart 2012 tarihleri arasında dünyaca ünlü sinema okullarının desteğiyle Los Angeles'ta düzenlenecek. Animasyon ve kurmaca türünde kısa filmlerin yarışacağı festivalin jüri başkanlığını usta yönetmen Derviş Zaim üstlenecek. Jüride Türkiye'den, film eleştirmeni, Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) Başkan Yardımcısı Alin Taşçıyan da yer alıyor. Dünyanın en iyi sinema okulları arasında gösterilen Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden (USC) Animasyon ve Dijital Sanatlar Bölümü Başkanı Kathy Evelyn Smith, dünyaca ünlü film eleştirmeni ve Los Angeles Sanat Müzesi (LACMA) film küratörü Elvis Mitchell ve saygın sinema okullarından Kaliforniya Üniversitesi-Los Angeles'ın (UCLA) Film, TV ve Dijital Medya Bölüm Başkanı Barbara Boyle, jürinin Amerikalı isimleri olacak. Los Angeles Türk Film Festivali'ne son başvuru tarihi 31 Aralık 2011 olarak belirlendi. Festival, ilk yılında yarışmalı bölüme sadece süresi 20 dakikayı aşmayan, yapım yılı 2010 ve sonrası olan animasyon ve kurmaca türünde filmleri kabul edecek. Finalist kısa filmleri seyircilerle buluşturacak olan festival, aynı zamanda Türk sinemasının seçkin uzun metrajlı filmlerini izleyicilerin beğenisine sunacak. Festivalin ''En İyi Film'' ödülü 2000 dolar. Jüri gerekli gördüğü takdirde en fazla iki filme 750 dolar değerinde Jüri Özel Ödülü verebilecek. Başvuru koşulları ve formuna festivalin internet sitesi ''www.latff.org'' üzerinden ulaşılabilir.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24