-1. Los Angeles Türk Film Festivali, 1-4 Martta WASHINGTON (A.A) - 25.10.2011 - 1. Los Angeles Türk Film Festivali, Mart ayında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Festival 1-4 Mart 2012 tarihleri arasında dünyaca ünlü sinema okullarının desteğiyle Los Angeles'ta düzenlenecek. Animasyon ve kurmaca türünde kısa filmlerin yarışacağı festivalin jüri başkanlığını usta yönetmen Derviş Zaim üstlenecek. Jüride Türkiye'den, film eleştirmeni, Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) Başkan Yardımcısı Alin Taşçıyan da yer alıyor. Dünyanın en iyi sinema okulları arasında gösterilen Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden (USC) Animasyon ve Dijital Sanatlar Bölümü Başkanı Kathy Evelyn Smith, dünyaca ünlü film eleştirmeni ve Los Angeles Sanat Müzesi (LACMA) film küratörü Elvis Mitchell ve saygın sinema okullarından Kaliforniya Üniversitesi-Los Angeles'ın (UCLA) Film, TV ve Dijital Medya Bölüm Başkanı Barbara Boyle, jürinin Amerikalı isimleri olacak. Los Angeles Türk Film Festivali'ne son başvuru tarihi 31 Aralık 2011 olarak belirlendi. Festival, ilk yılında yarışmalı bölüme sadece süresi 20 dakikayı aşmayan, yapım yılı 2010 ve sonrası olan animasyon ve kurmaca türünde filmleri kabul edecek. Finalist kısa filmleri seyircilerle buluşturacak olan festival, aynı zamanda Türk sinemasının seçkin uzun metrajlı filmlerini izleyicilerin beğenisine sunacak. Festivalin ''En İyi Film'' ödülü 2000 dolar. Jüri gerekli gördüğü takdirde en fazla iki filme 750 dolar değerinde Jüri Özel Ödülü verebilecek. Başvuru koşulları ve formuna festivalin internet sitesi ''www.latff.org'' üzerinden ulaşılabilir.