"1 litre süt fiyatına 1 kilo yem alınmıyor"

Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, çiğ süte yapılan zammın üreticilerin cebine girmeden eridiğini ifade ederek "Açıklanan yeni fiyatın 8 Aralık 2021 itibariyle geçerli olması kararlaştırıldı. Aynı toplantıda süt yem paritesinin 1.1 liranın altına düşmesi halinde yani 1 litre sütle 1 kilo 100 gram yem alınamaması durumunda fiyatın yeniden belirlenmesi kararı da alındı" dedi.

Yıldırım, üreticilerin çiğ süt fiyatlarının acilen revize edilmesi gerektiğini istediklerini ve 1 litre süt fiyatına 1 kilo yem alınamadığını ifade ettiklerini belirtti.

Yıldırım, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Kamil Özcan'ın "Ulusal Süt Konseyi Yönetim kurulu Başkanlığına" başlığı ile konseye gönderdiği yazıda verdiği bilgileri köşesinde şöyle aktardı:

"Bugün itibarı ile süt üreticisi sütü maliyetinin altında satmaktadır. Gerek ekonomik zorluklar, gerekse dövizdeki yükseliş bizleri zarara uğratmaktadır. Piyasa da bugün itibarı ile 19 protein yem kg fiyatı 5,4 TL olmuştur. Şuan ki süt/yem paritesi 0,87 seviyesindedir, yani 1,1 paritenin altına düşmüştür ve yarın ne olacağı belirsizdir.

Yukarıda anılan sorunlar, çiğ sütün üretim maliyetinde öngörülmeyen değişimler ve sahadaki yangının biran önce söndürülmesi ve üretimin sürdürülebilirliği için Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulunu yılbaşından önce çiğ süt fiyatlarını yeniden değerlendirmek üzere göreve davet ediyoruz."