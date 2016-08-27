1 litre alkolle 316 kilometre giden araba!

Brezilya'daki Parana Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları, sofralarda tüketilen bira, tekila gibi içkilerdeki alkol türü olan etil alkolle çalışabilen araba geliştirdi.

Parana Teknoloji Üniversitesi, bilim kurgu filmlerinden bir hayali gerçeğe taşıdı. Üniversitede, etanol olarak da bilinen etil alkolle çalışabilen araba geliştirildi.

Projede yer alanlardan profesör Bruno Medeiros, yaptığı açıklamada, geliştirdikleri araba ile ABD’nin Detroit kentindeki uluslararası yarışmalara katıldıklarını, aracın yarışlar sırasında yalnızca 1 litre alkolle 316 kilometre yol kat edebildiğini söyledi. Medeiros şimdilik 1 kişilik olan aracın ağırlığının 45 kilogram olduğunu da belirtti.