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Yaşam

1 lirayı vermedi, göğsünden bıçaklandı!

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, dün akşam meydana gelen olayda 17 yaşındaki lise öğrencisi, gaspçıların istedikleri 1 lirayı vermeyince göğsünden bıçaklandı

24 Kasım 2012 11:07

Konya'da M.B (17) adlı lise öğrencisi, tramvaydan inip evine giderken karşısına çıkan 2 gaspçının istedikleri 1 lirayı vermediği iddiasıyla göğsünden bıçaklandı.

Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Köprü tramvay durağında meydana gelen olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre M.B. adlı lise öğrencisi  tramvaydan inip eve doğru yürüdüğü sırada tanımadığı iki kişi tarafından önü kesildi. Kendisinden para isteyen kişilerle para vermeyen M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından M.B. gaspçıların istediği 1 lirayı vermediği gerekçesiyle göğsünden bıçaklandı.

500 metre yürüyerek arkadaşından yardım isteyen M.B, ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan ilk kontrollerden sonra M.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

M.B. polise verdiği ifadede, "Tramvaydan inip eve doğru yürürken iki kişi önümü kesti. Tanımadığım kişilerdi. Para istediler. Vermeyince bıçaklayıp kaçtılar" dedi.

Polis, kayıplara karışan 2 şüpheliyi bulmak için araştırma çalışmaları başlattı.

 

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