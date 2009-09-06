1 Liraya sinema keyfi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gündüz, ilkini geçen yıl düzenledikleri Adıyaman-Nemrut Uluslararası Film Günlerini bu yıl 24 Eylülde başlatacaklarını söyledi.

Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerin görevinin yalnızca eğitim öğretim hizmeti vermek olmadığına dikkati çekerek, bulundukları yörenin sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlayacak projeler gerçekleştirmenin de üniversiteler için önemli bir görev olduğunu belirtti.

Adıyaman'ın sinema etkinliklerinden yoksun bir il olduğunu düşünerek geçen yıl Adıyaman-Nemrut Uluslararası Film Günleri düzenlediklerini ve il merkezi ile ilçelerde yaşayan 350 bin kişiye sinema filmleri izlettiklerini kaydeden Gündüz, ''Proje kapsamında geçen yıl yalnızca yerli filmler izlettik. Bu yıl yabancı filmlere de yer vererek sinema günlerine uluslararası boyut kazandırdık'' dedi.

Proje kapsamında Adıyamanlıların İtalyan Kültür Merkezi'nden temin ettikleri 3 filmi izleyebileceklerine belirten Gündüz, sözlerini şöyle

sürdürdü:

''Hedefimiz, Adıyamanlıların Türk sinemasına olan yabancılığını gidermek, onlara sinema düzeni içerisinde sevilen Türk filmlerini izleme imkanı sağlamak. Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü hizmet binasındaki tiyatro ve sinema salonunda film gösterimleri yapacağız. Adıyamanlılar, 1 lira karşılığında sinema keyfi yaşayacak.

İlçelerimizde ise yazlık sinema düzeninde film gösterimlerimi yapacağız. Kahta, Besni, Gölbaşı, Çelikhan, Samsat, Gerger, Tut ve Sincik ilçelerine sinema sanatı taşıyacağız. Kısacası bu projemizle henüz sinemayla tanışmamış insanları sinemayla buluşturmaya devam edeceğiz.''

Gündüz, projeye Sosyal Destek Programından (SODES) da katkı sağladıklarını ifade ederek, ''Bir tır ve bir dorse satın alarak gezici sinema ve tiyatro gösterileri yapabileceğimiz bir donanıma kavuştuk'' diye konuştu.

24 Eylülde başlayıp 14 Ekimde sona erecek Adıyaman-Nemrut 2. Uluslararası Film Günleri projelerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklendiğini vurgulayan Gündüz, Adıyamanlıları ''bir lira karşılığında sinema keyfi'' yaşamaya davet etti.