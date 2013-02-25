1 liralık gaspa 3 tutuklama!



Balıkesir Bandırma'da iki öğrenciden 1 lira gasbettikleri ileri sürülen 3 kişi, tutuklandı.

M.E (17), K.T (25) ve S.B'nin (21), dershaneye giden iki öğrencinin yanından geçerken, M.E'nin öğrencilerden sigara ve para istediği, birinin üstünü aradığı, tehdit ettiği, bunun üzerine müştekinin yere attığı "1 lira" madeni parayı zorla alarak gittikleri öne sürüldü.

Şikayet üzerine güvenlik güçlerince yakalanan zanlılardan K.T'nin cebinde 1 falçata, 2 lira, S.B'nin üzerinde bir tornavida bulundu.

Polisteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.E. K.T ve S.B, çıkarıldıkları mahkemece "gasp ve yağma" suçundan tutuklandı.