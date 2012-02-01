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Yaşam

1 lira verdi 234 bin 647 lira kazandı

Spor Toto'da bu hafta 15 bilerek 234 bin 647 liralık ikramiye kazanan iştirakçinin '1 liralık' kupon yaptığı ortaya çıktı.

01 Şubat 2012 02:00

T24 - Spor Toto'da bu hafta 15 bilerek 234 bin 647 liralık ikramiye kazanan iştirakçinin ''1 liralık'' kupon yaptığı ortaya çıktı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bu hafta 15 maç sonucunu da doğru bilerek 234 bin 647 Lira 83 Kuruş ikramiye kazanan iştirakçinin kuponunu Ankara'nın Mamak ilçesindeki bayiden yatırdığı belirtildi.

Katılımcının 1 lira tutarındaki kuponla Spor Toto Süper Lig'deki 21. hafta müsabakalarında sürpriz sonuçlar alınmasına karşın, 15 maç sonucunu da doğru tahmin ettiği ve büyük ikramiyeyi kazandığı kaydedildi.

21. hafta sonuçları şöyle:

(1-1-1-2-0-2-1-2-1-0-2-1-1-0-2)


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