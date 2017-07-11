1 lira için şehit çocuğuna tokat attı!

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde özel halk otobüsüne binen 14 yaşındaki Mehmet Gündoğdu, şehit çocuğu olduğu için toplu taşıma araçlarına ücret ödemediğini söylemesine sinirlenen şoför tarafından darp edildi. Şehidin eşi Fatma Gündoğdu ise oğlunu darp eden şoför N.Ü hakkında suç duyurusunda bulundu.

İddiaya göre, şehit çocuğu olan Mehmet Gündoğdu, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde ikamet eden bir yakınının yanına gittikten sonra dönüşte özel bir halk otobüsüne bindi. Şoför çocuktan 1 TL'lik ücreti istedi. Şehit çocuğu ise şehit yakını olduğunu ve toplu taşımada ücret ödemediklerini söyledi.

Buna sinirlenen şoför otobüsü durdurarak çocuğu aşağıya indirdi. Şehit çocuğu Mehmet Gündoğdu ise şoförü belediyeye şikayet edeceğini söyledi. İddiaya göre bu söze sinirlenen şoför, aşağıya inerek çocuğu darp etti.

Suç duyurusunda bulundular

Durumu ailesine bildiren çocuk ailesi ile birlikte hastaneden rapor alarak şoför hakkında suç duyurusunda bulundular. Şehit eşi Fatma Gündoğdu, "Oğlum Çiftlikköy ilçesinde toplu taşımaya ücret ödemediği için Taşköprü beldesinde de ödenmeyeceğini düşünerek böyle bir şey söylemiş. Kaldı ki bu çocuk şehit çocuğu olmasa bile 1 TL için çocuk darp edilir mi? Bana göre o tokat oğluma değil tüm şehitlere atılmıştır. Ben bu konunun peşini bırakmayacağım" dedi.

7 yıl önce şehit olmuştu

Yalova’nın Çiftlikköy İlçesi’nde oturan Yakup Gündoğdu, 2010 yılında ambulans şoförü olarak görev yaptığı sırada Çınarcık İlçesi’nden Yalovaya kan götürürken meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu.