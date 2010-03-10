1 kuruşluk borca icra geldi

T24 - Banka, kredi kartı borcunu ödeyip kartı da iade eden müşterisine üç yıl sonra 1 kuruşluk borç için icra yolladı. 1 kuruşluk borç bu arada 504 lira oldu.



Banka 1 kuruşluk borcunu ödemeyen Ankaralı Hakan Polat’ın evine icra gönderdi. 1 kuruşluk borcunun faiziyle 504 liraya ulaştığını öğrenen Polat, avukatı aracılığıyla karara itiraz etti. Avukat Levent Karakaş, “Türkiye’de Polat’ın durumunda çok sayıda kişi var” dedi.



Hakan Polat’ı icralık eden süreç, bir bankadan kredi kartı almasıyla başladı. Alışverişinin büyük bir bölümünü kredi kartıyla yapan Polat’ın borcu 2 bin 900 TL’ye ulaştı. Polat, borcunun hepsini 2007’de bankanın Mithatpaşa şubesine yatırdı. Kartı da iade etti.



Ancak 5 Mart 2010 tarihinde gelen bir yazı Polat’ı şok etti. Çünkü gelen belge, Ankara 32. İcra Müdürlüğü’nde gelen bir ödeme emriydi. Ödeme emrinde Polat’ın bankaya asıl alacak olarak ‘0.01 TL (bir kuruş)’ bulunduğu ve üç yıllık faiz uygulandığı yazıyordu. Banka üç yıl boyunca bir kuruşa 480.66 TL yasal faiz uygulamış, ayrıca BSMV (Banka Sigorta Muameleleri Vergisi) olarak 24.03 TL eklemişti. Böylece bankanın Polat’tan 1 kuruş karşılığı istediği toplam para miktarı 504 TL’ye çıktı.





Yedi gün süre verildi



Yazıda Polat’a borcunu ödemesi için yedi gün süre verilerek şöyle denildi: “504.70 TL tutarındaki toplam alacağına icra gideri, vekil ücreti ve takip tarihinde itibaren asıl alacağı tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla tahsili emridir.(Fazlaya dair ve faiz oranlarındaki artıştan doğan talep hakkımız saklıdır).”



Polat’a gelen yazıda borcu konusunda itiraz hakkı bulunduğu, ancak bu itirazını yazılı veya sözlü olarak icra dairesinde yedi gün içinde bildirmediği takdirde hapis cezasının söz konusu olduğu da anlatıldı.



Polat’ın avukatı Levent Karakaş, icra takibinin durması için icra müdürlüğüne başvurdu. İtiraz nedeniyle icra takibinin durduğunu belirten Karakaş’a göre müvekkilinin durumuna düşen daha pek çok kişi var.





Bir de avukat masrafı çıktı



Karakaş, “Avukatlık masrafı dahil edildiğinde müvekkilin ödeyeceği toplam para 700 TL civarında olacak. Aslında Hakan Polat’ın başına gelenler bankacılık sektörünün geldiği durumun çok çarpıcı bir örneğidir. Zaten bankalar karşısında güçsüz durumdaki vatandaş bu uygulamalarla daha da güç durumda kalıyor. Türkiye’de Hakan Polat gibi çok sayıda insan bulunuyor” dedi.



Polat’ın borcuna eklenen BSMV, bankacılık ve sigortacılık işlemlerinden doğan ve bu işlemlerin miktarları ya da gelirleri üzerinden hesaplanan Banka Sigorta Muameleleri Vergisi isimli bir vergi türü. Tüketici kredilerine tahakkuk eden (faiz üzerinden yüzde 5) BSMV, taksitlerle birlikte resmi kurumlara ödenmek üzere krediyi kullandıran kurum tarafından müşterilerinden tahsil ediliyor.





