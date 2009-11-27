1 kuruşluk borca 199 lira icra!

T24 - 66 yaşındaki emekli Remzi Düzgüner´e 2000 yılında kapattırdığı telefon faturasındaki 1 kuruşluk borç için, 9 yıl sonra 198, 52 TL icra geldi.



Sakarya gazetesinin haberine göre Eskişehir 3. İcra Dairesi´nden 3 gün önce gelen ödeme emri ile şaşkınlık yaşayan Düzgüner, Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer)'e başvurdu.



TükoDer Şube Başkanı Sülahi Özalp, borcun 7 gün içerisinde ödenmesi gerektiğini söyleyerek, “Kimse ‘Kuruş borcum yok’ demesin. Vatandaşlarımız, ödedikleri faturalar karşılığında mutlaka 'Borcu yoktur' yazısı alsınlar” dedi.



1998 yılında aldığı telefon hattını 2 yıl kullandıktan sonra borcunu bankaya ödeyerek kapattıran 66 yaşındaki Remzi Düzgüner, 3 gün önce Eskişehir 3. İcra Dairesi´nden evine gönderilen Ödeme Emri ile şaşkına döndü. Düzgüner´in ödemesini yaptığı faturada kalan ve banka tarafından tahsil edilmeyen 1 kuruşluk borç, eklenen masraflar ve 160 TL´lik vekalet ücreti ile birlikte, 198,52 TL´ye ulaştı. Başına gelen olay nedeniyle büyük şok yaşayan Remzi Düzgüner, dün Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer)´e başvurarak yardım istedi. Borcun 7 gün içerisinde ödenmemesi halinde Düzgüner´in evine icra gelebileceğini söyleyen TükoDer Şube Başkanı Sülahi Özalp, vatandaşlara da uyarıda bulundu. Özalp, “Kimse ‘Kuruş borcum yok’ demesin. Ödenmeyen 1 kuruş bile, daha sonra 200 TL olarak karşınıza gelebiliyor. Tüketicilerimiz, ödedikleri faturalardan sonra, mutlaka Borcu Yoktur yazısı alsınlar. Remzi Düzgüner, 2 yıl konuştuğu telefon hattıyla ilgili firmaya milyarlar kazandırdığı halde, şirket 1 kuruşun peşine düşmüştür. Borcun 9 yıl sonra tespit edilmesi dikkat çekicidir. Biz tüketicimizin açacağı davanın takipçisi olacağız. Ancak 1 kuruş için yapılan bu masraf, ekonomiye zarardır” dedi.