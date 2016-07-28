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Sağlık

1 kova buz kampanyası ilk meyvesini verdi;bALS hastalığında yeni gen umudu

Dünya çapında ses getiren kampanya sayesinde 115 milyon dolar toplanmıştı

28 Temmuz 2016 20:19

ALS hastalığıyla mücadele için 2 yıl önce bir kova dolusu buzlu su ile başlatılan kampanya, ilk meyvesini verdi. Kampanyadan elde edilen gelirle yürütülen araştırmada hastalığa neden olan yeni bir gen keşfedildi.

Dünya çapında ses getiren kampanya sayesinde 115 milyon dolar toplandı. Toplanan bu para ALS hastalığının tedavisine yönelik araştırmalar için kullanıldı.

NTV’de yer alan habere göre, araştırmalar sonucunda bilim insanları hastalığın kalıtsal olan türüne yol açan yeni bir gen keşfetti.

Bu keşif sayesinde kalıtsal ALS tedavisine yönelik yeni gen terapilerinin de önü açılmış oldu. Tüm dünyada ses getiren IceBucketChallenge kampanyasına katılanlar, ALS araştırmalarına destek için, buzlu su dolu bir kovayı başından aşağı dökerek, arkadaşlarına bağışta bulunma çağrısında bulunuyordu.

 

Kampanyaya Türkiye'den de bir çok ünlü isim katılmıştı;

 

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ALS hastalığı1 kova buzIceBucketChallenge

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