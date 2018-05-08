1 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaraladı, 'Tahrik ettiler vurdum' dedi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, geçen cumartesi gecesi öğrenci yurdu önünde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2\'si üniversite öğrencisi 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelisi Ramazan Akbulut (33), bugün sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akbulut ifadesinde \"Aramızda husumet vardı. Beni daha önce 2 defa darp ettiler. Karşılaştık beni tahrik ettiler. Bende vurdum\" dedi.

Olay, Atakum ilçesinde bulunan Turgut Özel Öğrenci Yurdu önünde Cumartesi gecesi meydana geldi. Ramazan Akbulut, 55 M 1230 plakalı minibüs ile takip ettiği, içinde Mevlüt A.\'nın (29) bulunduğu 55 GL 872 plakalı kapalı kasa kamyoneti aracı ile sıkıştırıp tabancayla ateş açtı. Saldırı sırasında kamyonette bulunan Mevlüt A. ile Selçuk Y. (22) ve Lütfi Güler (33) araçtan inerek, yurdun önüne doğru kaçmaya başladı. Ramazan Akbulut, kaçanların arkasından ateş etmeye devam etti. Kurşunların isabet ettiği Lütfi Güler, Mevlüt A. ve Selçuk Y. ile olayla ilgisi bulunmayan üniversite öğrencileri Songül K. (20) ve Hatice K. (26) yaralandı. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan, evli ve 2 çocuk babası Lütfi Güler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi\'nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, şüpheli Ramazan Akbulut\'u dün Körfez Mahallesi’nde yakalayıp gözaltına aldı. Yaralılardan Mevlüt A.\'nın kardeşi Burhan A.\'nın 2016 yılında şüphelinin üvey annesi Tülay A.\'ya cinsel istismar girişiminde bulunduğu iddia edilirken, Akbulut ifadesinde, \"Aramızda husumet vardı. Beni daha önce 2 defa darp ettiler. En sonda karşılaştık beni tahrik ettiler. Bende vurdum\" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ramazan Akbulut\'un üvey annesi Tülay A.\'nın, Burhan A.\'yı tüfekle ateş açarak öldürdüğü ve eşi Sami A. ile birlikte yargılandıkları Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde geçen ay son kez hakim karşısına çıktıkları belirtildi. Tülay A.\'nın 15 yıl, eşi Sami A.\'nın ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıkları öğrenildi.

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