1 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan uzman çavuşa beraat

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kalabalığa ateş açarak 1 kişiyi öldüren, 4 kişiyi de yaralayan Uzman Çavuş Tanju Çavuş beraat etti. Mahkeme, daha önce verdiği 8 yıl 4 aylık cezanın Yargıtay'ca bozulmasından sonra yapılan yeniden yargılama sonucu "meşru savunma" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Şemdinli'de Umut Kitabevi'nin bombalanmasından sonra ailesi ile birlikte ilçeye girerken tepkili kalabalık tarafından aracının önü kesilen Uzman Çavuş Tanju Çavuş, 1 kişiyi öldürmüş, 4 kişiyi de yaralamıştı. Çavuş yargılandığı Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde beraat etti.

Şemdinli'de 9 Kasım 2005 tarihinde meydana gelen olay ile ilgili Hakkari'de, daha sonra güvenlik nedeniyle Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan uzman çavuş Tanju Çavuş hakkında Malatya'da 2009 yılında verilen kararda 'Adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına mahkum edildi. Ceza, tahrik indirimi ve diğer indirimlerle birlikte toplam 8 yıl 4 ay hapse çevrildi.

Tanju Çavuş'un Yargıtay'a temyize başvurması üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, "Sanığın, kendisinin ve yanında bulunan eşi ve 3 çocuğunun vücut bütünlüğüne yönelmiş, gerçekleşen haksız bir saldırıyı meşru savunma koşulları içinde ancak, içine düştüğü heyecan, korku ve telaş nedeniyle meşru savunma sınırını aşarak maktulü öldürdüğü anlaşıldığı halde, ceza verilmesine yer olmadığına" karar vererek yerel mahkemenin verdiği 8 yıl 4 ay hapis cezasını bozdu.

Yargıtay kararı ardından Malatya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Tanju Çavuş, "Meşru Savunma" gerekçesiyle beraat etti. Uzman Çavuş Tanju Çavuş, Isparta'da Vanlı Müteahhit Salih Uçar'ın öldürülmesi olayı ile ilgili halen Isparta Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.