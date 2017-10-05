1 kişinin öldüğü kazada 'itirafçı' sürücüye 3 yıl 4 ay hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazada polis tutanağında arkadaşı \'Sürücü\' olarak yazılan 43 yaşındaki Güneş Gedik, 4 gün sonra kazaya neden olan kamyoneti kendisinin kullandığını itiraf etti. Gedik\'e tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Kaza, 15 Aralık 2015 tarihinde Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli Belen Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. 67 UF 866 plakalı kamyonet, iddiaya göre, sürücüsünün hatalı sollama yapması sonucu karşıdan gelen 28 yaşındaki Eray Ünal yönetimindeki 67 LT 053 plakalı otomobile çarptıktan sonra tekrar kendi şeridine geçip önde giden 58 yaşındaki Rıfat Taban\'ın yönetimindeki 67 LA 708 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan Güneş Gedik, 37 yaşındaki Cebrail Taş, 38 yaşındaki Serkan Gürtel ile otomobil sürücüsü Rıfat Taban ve yanında bulunan 60 yaşındaki Hava Taban yaralandı, 82 yaşındaki Ayşe Yılmaz öldü.

Tespit tutanağında kazaya neden olan kamyoneti Cebrail Taş\'ın kullandığı yazıldı. Cebrail Taş\'ın hastanede tedavisi sürürken tedavisi tamamlanan Güneş Gedik, 4 gün sonra savcılığa giderek sürücünün kendisi olduğunu itiraf etti. Gedik, sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Güneş Gedik hakkında Zonguldak 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'Taksirle ölüme ve birden fazla yaralanmaya neden olmak\' suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, kaza tespit tutanağında Cebrail Taş\'ın kamyoneti kullandığı yazıldığı ancak kazadan 4 gün sonra savcılığa giderek ifade veren Gedik\'in kazayı kendisinin yaptığını itiraf ettiği belirtildi. İddianamede Gedik\'in, sollama yasağı bulunan yolda öndeki aracı sollamak isterken karşıdan gelen araca ve sonra kendi şeriden geçip öndeki araca çarparak tam kusurlu olduğu belirtildi.

Güneş Gedik, 6 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi ve karar duruşmasında hazır bulundu. Sanık avukatı, soruşturma safhasında kamyonet sürücüsü olarak başkasının adı geçmesine rağmen müvekkilinin savcılığa giderek samimi olarak kazayı kendisinin yaptığını itiraf ettiğini ve bunun verilecek kararda göz önünde bulundurulmasını istedi. Ölen Ayşe Yılmaz\'ın yakınlarının avukatı ise kazada tam kusurlu olan sürücüye üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak 3 yıl 4 ay hapis cezası verirken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konulmasını kararlaştırdı.



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