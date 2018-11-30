1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazada traktör sürücüsüne hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Gökçebey ilçesinde, ışık ve uyarıcı lambaları yanmayan traktörüyle 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Hüseyin Arat, tutuksuz yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, geçen 11 Ocak\'ta Gökçebey\'e bağlı Üçburgu mevkisinde meydana geldi. Adem Ustaoğlu yönetimindeki 67 ZL 150 plakalı otomobil, ışık ve uyarıcı lambaları yanmayan Hüseyin Arat yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Satılmış Boncukoğlu yönetimindeki otomobil de duramayarak Adem Ustaoğlu\'nun otomobiline çarptı. Kazada, araçlarda bulunan Adem Ustaoğlu (41), eşi Nurcan Ustaoğlu, Satılmış Boncukoğlu (28), Ayla Boncukoğlu (36), Özgür Boncukoğlu (9), Olcay Boncukoğlu (12) yaralandı. Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Nurcan Ustaoğlu yaşamını yitirdi, 5 yaralı ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Kazanın ardından traktör sürücüsü Hüseyin Arat tutuklandı. Arat hakkında \'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak\' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bir önceki duruşmasında tutuklu sanık Hüseyin Arat, tahliye edildi.

Arat, bugün görülen karar duruşmasında hazır bulundu. Ölen Nurcan Ustaoğlu\'nun yakınları ve kazada yaralananlar ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, alınan bilirkişi raporunda traktör sürücüsü Hüseyin Arat\'ın trafik lambaları ve uyarıcı ışıkları olmadan karayolunda seyir halinde olduğu gerekçesiyle \'asli\', diğer sürücü Adem Ustaoğlu\'nun ise takip mesafesi ve hız kuralına uymadığı için \'tali\' kusurlu bulunduğunu açıkladı. Son sözü sorulan sanık Arat, kazadan dolayı üzgün ve pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Hüseyin Arat\'ı 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü Adem Ustaoğlu\'na ise bilirkişi raporu doğrultusunda \'taksirle yaralamaya neden olmak\' suçundan 1 yıl 8 ay hapis verilirken, cezası ertelendi.



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