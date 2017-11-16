1 kişinin kazada caddede protesto

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta geçen hafta sonu otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 59 yaşındaki Ahmet Altınay\'ın yakınları, kazanın olduğu caddede protesto eylemi düzenleyip, bölgede ışıklandırma ve kaldırımların yetersiz olduğunu öne sürdü.

Sivas\'ta 11 Kasım\'da Seyrantepe Mahallesi, Seyrantepe Caddesi\'nde 55 yaşındaki M.H. yönetimindeki aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Ahmet Altınay\'ın ailesi ve komşuları, kazanın olduğu bölgede bir araya gelip, protesto eylemi düzenledi. Grup, cadde üzerinde kaldırım ve ışıklandırma olmamasına tepki gösterdi.

Kazada ölen Ahmet Altınay\'ın oğlu Nihat Altınay, geçen sene de aynı yolda iki akrabalarının öldüğünü ifade ederek \"Burası yaklaşık 20 yıllık bir mahalle. Halktan kurallara uyulması isteniyor. Yol kaldırımı olan, çizgisi olan, gerektiği yerde trafik lambası olan, engeli olan bir yer olması gerekiyor. Şimdi burada gereksiz yere sürat yapılıyor, dikkatsiz sürücüler oluyor, kaldırım olmadığı için vatandaşlar tarla yolu kullanmak zorunda kalıyor. Şu yolları, köy yollarından daha kötü görüyorum. En azından köy yollarında çizgi var, burada çizgi bile yok. Ben buradan geçen araçlara da suç bulmuyorum. Yolu dümdüz kuralsız, kaidesiz görünce mecburen sürat yapıyor. Biz burada kazada babamızı kaybettik, her gün kaza oluyor. Kimisi maddi hasarlı oluyor, kimisi ölümlü kaza oluyor. Geçtiğimiz yıl da da burada kazlarda ölenler oldu. Burada oturanların böyle bir kazaya maruz kalmaması için ilgililerin en kısa sürede bir adım atmasını istiyoruz. Gerekli her yere gideceğiz\" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın\'dan bölgeye hizmet beklediklerini ifade eden Altınay, cadde şartlarının insanların can güvenliğini sağlayacağı bir şekle dönüştürülmesini beklediklerini dile getirdi.

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