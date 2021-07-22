Bir kişinin boğulduğu, 2 kişinin kaybolduğu Şile'de denize girmek yasaklandı

Şile'de havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Ayazma Plajı'nda kayıp 3 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kızılcaköy Plajı'nda da 1 kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.