1 katrilyonluk paket geliyor

Yerel seçimlere iki gün kala Başbakan Tayyip Erdoğan NTV'de canlı yayına katıldı ve Banu Güven, Mirgün Cabas, Ruşen Çakır ve Murat Akgün’ün sorularını yanıtladı.



Yeni ekonomik paketle ilgili bilgiler veren Başbakan Erdoğan, IMF Başkanı ile 1-2 Nisan tarihlerinde görüşeceğini söyledi.



Yerel seçimlerden sonra kabinede değişiklik sinyali veren Erdoğan, SP lideri Numan Kurtulmuş'la vardıkları anlaşmayı da anlattı.



Erdoğan, şu açıklamaları yaptı:



"Ekonomik krize karşı kredi garanti fonuyla ilgili bir çalışmamız var. Yaklaşık 1 katrilyonluk (1 milyar TL) bir paketi açıklayacağız. Sivil katkıyla bu rakam daha da artabilir, Kredi Garanti Fonu'nun attığı adımın takip edilmesini istiyoruz. Hazinemiz bu kaynakla adeta kan pompalayacak. 1 katrilyonun (1 milyar TL) özellikle bankacılık sektöründe yaratacağı etkiyi önemsiyoruz. Paket büyük ihtimalle pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na gelir.



Küresel krizin olumsuz etkilerini en az hasarla atlatacak ülkelerin başında geliyoruz. Daha önceki paketlerde açıkladığımız KDV indirimi otomotiv sektörünü hareketlendirdi. İnşaat sektöründe canlanma başladı.



Yeni dönemde kayıtdışı ekonomiyle mücadelemiz artarak sürecek. İşsizliğin en büyük nedenlerinden birisi kayıtdışılık.



IMF Başkanı ile 1-2 Nisan tarihlerinde görüşeceğim. Nisan ayı içerisinde IMF ile ilgili önemli gelişmeler olabilir.



Mevcut asgari ücreti tasvip etmiyorum, artması gerekir. İşçi ve memuru enflasyona ezdirmedik.



Yoksul insanlara ayda 150 lira ve üstü ödeme yapılmaya devam edilecek.



Dar gelir grupları ve orta tabaka AK Parti'yi seçiyor



YEREL SEÇİMLER

Yerel seçimlerde başarı için iki kıstasım var. İlki, 28 Mart 2004 seçimlerinin üstünde olmalıyız, yani yüzde 40'ı geçmeliyiz. İkincisi de İl Genel Meclisi oylarında genel seçimlerde yakaladığımız yüzde 47'ye ulaşmak.



Sayın Baykal, bizim için başarı kıstası belirleyemez.



Belediye başkanı adayımı konuşturmamak benim kitabımda yok.



Türkiye'deki siyasi anlayışta lider eksenli bir kültür var, yerel seçim turunda 62 ile gittim. MHP 36 ilde, CHP ise 32 ilde miting düzenledi.



Siyasette kadın temsilci konusunda "kota" saygısızlık olur. Seçilebilecek yerlerde çok sayıda kadın adayımız var. Özellikle Anadolu'da kadınların siyaset yapması kolay değil.



Ben iktidar partisiyim, neden gerilim isteyeyim.



YSK'nın yerel seçimler için belirlediği kılık-kıyafet genelgesi antidemokratik.



