1 Kasım'da en yakın tahmini yapan Adil Gür: AK Parti Erdoğan olmazsa ANAP ve DYP gibi olur

1 Kasım seçim sonucuna en yakın tahmini açıklayan A&G Araştırma Şirketi'nin sahibi Adil Gür, "7 Haziran'da AK Parti'ye oy kaybettiren Erdoğan değildi ama 1 Kasım'da AK Parti'yi iktidar yapan Erdoğan'dır" dedi.

"7 Haziran'da AK Parti'ye oy kaybettirenRecep Tayyip Erdoğan değildi ama 1 Kasım'da AK Parti'yi iktidar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen Gür'e göre, AKP, yüzde 40.7'lik oyu kendi seçmeninden aldı. Yüzde 9'luk artışın 3.2'si MHP'den, yüzde 1.5 HDP'den, yüzde 1.5 Saadet ve diğer partilerden, yüzde 2.1 de CHP'den eldi. Erdoğan, AK Parti üzerindeki desteğini çekerse sonu DYP'ye ANAP'a benzer." dedi.

"İktidara iş, aş, istikrar taşıdı"

Sabah'a konuşan Adil Gür, AKP'yi tek başına iktidar yapan 49.5'lik başarının sırrını şöyle açıkladı:

"AK Parti'yi iktidara getiren iş, aş ve istikrardır. 7 Haziran tarihinden itibaren Türkiyeistikrarsız bir döneme girdi. Döviz fiyatları yükseldi. Terör hadiseleri arttı. Ülkenin birçok yerinde esnaf siftahsız kepenk kapatıyordu. Muhalefet partileri bu algıyı iyi yönetemedi. İnsanlar 2 Kasım sabahı istikrar çıkmazsa dolar 4 bin lira olur diye düşünmeye başladı.

"AK Parti Erdoğan'sız ANAP'a benzer"

7 Haziran seçimlerinden sonra 'Tayyip Erdoğan sahaya indi AK Parti oy kaybetti' iddiası bir şehir efsanesiydi. AK Parti'ye oy vermeyenlerin kullandığı bir argümandı. Son araştırmada da gördük ki AK Parti'ye oy veren her yüz kişiden 37'si Erdoğan için oy veriyor. AK Partililerin birçoğuna göre Recep Tayyip Erdoğan bu partinin doğal lideridir. 7 Haziran'da AK Parti'ye oy kaybettiren Recep Tayyip Erdoğan değildi ama 1 Kasım'daAK Parti'yi iktidar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Erdoğan, AK Parti üzerindeki desteğini çekerse sonu DYP'ye ANAP'a benzer.

"Yeni adaylar çok iyi çalıştı"

AK Parti 7 Haziran'ı iyi analiz etti. Tam 235 milletvekili adayını değiştirdi. İllerin dokusuna uymayan adayları bıraktı. Bu teşkilatlara motivasyon getirdi. Yeni ve yıpranmamış adaylar canla başla çalıştı.

7 Haziran'da diğer siyasi partilerin ekonomik ve sosyal vaatlerini AK Parti devletin imkânlarıyla yapacağını söyledi. Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren vaatlerde bulundu. İnsanların bunları, koalisyon bile kuramayan partiler yerine iktidarın sahibi olan bir partiden duyması daha etkili oldu."