1 Kasım seçiminin seçmen listeleri askıya çıktı

Seçmen listeleri, mahalle muhtarlığı binalarında askıya çıkarıldı. Listeler, 10 Eylül'e kadar askıda kalacak.

Mahalle muhtarları tarafından Yüksek Seçim Kurulu 'ndan teslim alınan seçmen listeleri, muhtarlık binalarında vatandaşların göreceği yerlere asıldı.



Zeytinburnu Beştelsiz Mahalle Muhtarı Adem Yavuz, seçmen listelerini bugün saat 08.30'dan itibaren askıya çıkardıklarını, şu ana kadar bir kişinin seçmen listesini kontrol etmeye geldiğini söyledi.



10 Eylül Perşembe günü listelerin kaldırılacağını dile getiren Yavuz, o güne kadar vatandaşların gelip isimlerine bakmalarını, isimleri listede bulunmuyorsa nüfus müdürlüklerine gidip işlemlerini yapmaları gerektiğini ifade etti.



Merkezefendi Mahallesi Muhtarlığı Azası İbrahim Uyanık ise cumartesi ve pazar günü de açık olduklarını belirterek, vatandaşların muhtarlığa gelmek yerine internetten de bilgilerini sorgulayabileceğini belirtti.