T24 LogoT24 Logo
Gündem

1 Kasım seçiminin seçmen listeleri askıya çıktı

Listeler, 10 Eylül'e kadar askıda kalacak

03 Eylül 2015 01:52

Seçmen listeleri, mahalle muhtarlığı binalarında askıya çıkarıldı. Listeler, 10 Eylül'e kadar askıda kalacak.

Mahalle muhtarları tarafından Yüksek Seçim Kurulu 'ndan teslim alınan seçmen listeleri, muhtarlık binalarında vatandaşların göreceği yerlere asıldı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahalle Muhtarı Adem Yavuz, seçmen listelerini bugün saat 08.30'dan itibaren askıya çıkardıklarını, şu ana kadar bir kişinin seçmen listesini kontrol etmeye geldiğini söyledi.

10 Eylül Perşembe günü listelerin kaldırılacağını dile getiren Yavuz, o güne kadar vatandaşların gelip isimlerine bakmalarını, isimleri listede bulunmuyorsa nüfus müdürlüklerine gidip işlemlerini yapmaları gerektiğini ifade etti.

Merkezefendi Mahallesi Muhtarlığı Azası İbrahim Uyanık ise cumartesi ve pazar günü de açık olduklarını belirterek, vatandaşların muhtarlığa gelmek yerine internetten de bilgilerini sorgulayabileceğini belirtti.

ETİKETLER

seçimseçmenlistetakvimhaber

İlgili Haberler

Seçim takvimi başladı

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 8 Ekim Pazartesi günü başlayacak

Erken seçim takvimi belli oldu, istifalar başladı

Devlet memurlarının milletvekili adayı olmak için istifa etmesi gerekiyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24