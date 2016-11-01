1 Kasım İngiltere Basın Özetleri

İngiliz gazetelerinde "siber tehdite karşı 1.9 milyar pound'luk savunma programı" başlıklı haberler ön sayfalarda kendine yer bulurken, Guardian Gazetesi, İngiltere'nin iç istihbarat servisi olan MI5'in başkanı ile yaptığı özel röportajla bu haberler arasında öne çıkıyor.

Gazete, "İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in görevdeki bir başkanı, teşkilatın 107 yıllık tarihinde ilk kez bir gazeteye röportaj veriyor" sözleriyle Andrew Parker röportajının önemine vurgu yapıyor. Parker ise röportajda "Rusya tehditi" olarak adlandırdığı siber saldırı aktivitelerinin ayrıntılarını İngiliz kamuoyu ile paylaşıyor.

Andrew Parker, "radikal İslamcı aktivitilere" ve önlenen saldırı girişimlerine ilişkin de bu röportajda rakamlar açıklıyor.

Daily Telegraph gazetesinin ön sayfasında da bir siber saldırı haberi yer alıyor. Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) ait bilgilerin siber saldırı yoluyla hedef alındığına ilişkin üst düzey bir yetkilinin açıklamalarına dayanan haberde, ülkedeki temel hizmet alanlarının da hedef olabileceğine ilişkin cümleler öne çıkıyor.

İngiliz gazetelerindeki Rusya başlıklı en ilginç haber ise The Times'ın iç sayfalarında yer alıyor. Gazetenin iddiasına göre, Litvanyalı askeri birlikler, Rus propaganda birimlerine karşı İngiliz askerlerini eğitmeye başladı.

Haberde bu eğitimin nasıl yapıldığı, "Putin'in batıya karşı yürüttüğü propoganda savaşında ön cephede bulunan Litvanya, enformasyon savaşındaki tecrübesini, İngiltere'de bu amaçla kurulan 77. Bölüğe aktarıyor." ifadesiyle anlatılıyor.

İngiliz gazetelerinde yer alan bir diğer dikkat çeken haber ise Financial Times'ın ön sayfasından. Haber, "UKIP'in favori adayı, idam cezası için referendum çağrısı yaptı" başlığını taşıyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ve göçmen karşıtı partisi UKIP'deki liderlik yarışına ilişkin olan bu haberde, favori olan aday Paul Nuttal'ın idam cezası yanlısı ve kürtaj karşıtı olması ve bu konuları referanduma götürmek üzerinden politika yapmasıyla ilgili açıklamalar yer alıyor.

Haberde favori aday Nuttal'ın Sky News televizyonuna yaptığı, "Çocuk katillerine karşı idam cezası gerektiğine olan inancım konusunda hep samimi oldum. İngiltere'nin geneli de böyle düşünüyor" açıklaması da öne çıkıyor. Haber, liderlik yarışının 28 Kasım'da sonuçlanacağına ilişkin bilgiyle son buluyor.

Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyon ve Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) önemli isimlerinin tutuklanması da İngiliz gazetelerindeki başlıklar arasında.

Financial Times gazetesinde konuya ilişkin yapılan haberde, "Son tutuklamalar muhalefete daha geniş bir tırpan vurulduğu izlenimi veriyor" ifadesi kullanılıyor.

Tutuklamalara ilişkin detayların ve son kanun hükmünde kararnamelerle getirilen değişikliklere ilişkin bilgilerin de yer aldığı haberde, Euroasia Group'un yöneticisi Mutjaba Rahman'ın "Anlaşılan Erdoğan, olağan üstü halin kalan son aylarında kendi politik ajandasına yönelik kararlar almaya devam edecek" açıklaması öne çıkıyor.

The Times gazetesinin Ankara muhabiri Laura Pitel imzalı haber ise, "Medya operasyonunda editör tutuklandı" başlığını taşıyor.

Cumhuriyet Gazetesi'nin seküler ve sol kökenli yapısına atıf yapılan haberde, "Operasyon, Avrupa Birliği'ne üyelik için müzakere yürüten Türkiye'deki basın özgürlüğü konusunda endişeleri artırdı" deniliyor.