1 Kasım için bahisler açıldı; en yüksek bahis HDP'de kaldı

Uluslararası bahis siteleri, 1 Kasım’da seçimi için “seçim bahisleri” açtı. “Türkiye Genel Seçimi” adı altındaki bahislerde lider fotoğraflarıyla birlikte AKP, CHP, HDP ve MHP’nin alabileceği oy oranlarıyla ilgili yüzde aralıkları yer alıyor. Avrupa kaynaklı bir sitede AKP’ye yüzde 38-40.5 arasında 2.25, yüzde 40.6- 42.9 arasında 2.60 oranı, HDP’nin oy oranının yüzde 12’nin altında kalmasına “10”la en yüksek bahis oranını verdi.

CHP’ye yüzde 26.6-28.9 aralığında 2.10, yüzde 24-26.6 aralığında ise 2.75 bahis oranı açılan site, HDP’ye yüzde 13 ile 13.9 arasında 1.80, MHP’ye yüzde 16.6 ile 17.9 arasındaki oy oranı tahmini için 2.20 bahis oranı açmış.

Seçime katılım oranlarına ilişkin ise yüzde 82 ile 84.9 arasında açılan bahiste, kullanıcılara 1.90 oranı veriliyor. Bahis sitesi 1 Kasım seçimlerinde HDP’nin oy oranının yüzde 12’nin altında kalmasına “10”la en yüksek bahis oranını verdi.

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